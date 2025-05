Macron avertizează asupra „amestecurilor externe" în alegerile din România. „Subminează integritatea democraţiilor noastre”

„Vedem, prin alegerile noastre, România trăieşte acest lucru în acest moment, că avem foarte clar ameninţări care subminează integritatea democraţiilor noastre”, a declarat preşedintele francez la un summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), la Tirana.

Emmanuel Macron citează de asemenea Republica „Moldova (drept) o victimă în fiecare zi a amestecurilor ruse”.

George Simion a lansat, vineri, noi acuzații grave împotriva lui Emanuel Macron, acuzând că acesta se implică în procesul electoral din România.

„Mă aflu aici, în ultima zi a campaniei, pentru a trimite un mesaj puternic: iubim Franța, iubim poporul francez, cultura franceză, suntem oameni latini, la fel ca voi, și respectăm cultura voastră, istoria voastră, dar nu îl respectăm pe Emmanuel Macron, care a încercat să se amestece în alegerile noastre. A făcut acest lucru în decembrie, iar acum o face din nou prin ambasadorul Franței și mesajul meu este foarte clar: retrageți-vă”, a declarat Simion intr-o conferință de presă organizată în Franța.

Emmanuel Macron a vorbit cu Nicușor Dan

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a avut vineri o convorbire video cu candidatul independent Nicuşor Dan, în care a declarat că este conştient de ceeea ce este în joc, în acest moment şi că reprezintă o miză pentru România şi pentru noi toţi.

„În timp ce contracandidatul meu jignea poporul francez chiar la el acasă, eu am avut un dialog cu domnul Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Alegerile din România sunt extrem de importante pentru viitorul întregii Uniuni Europene iar preşedintele Franţei a punctat clar acest lucru. Îi mulţumesc pentru disponibilitate şi sper într-o consolidare a relaţiei noastre cu Franţa având în vedere rolul economic şi de securitate pe care îl joacă în Europa”, a scris Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Candidatul independent a avut o convorbire video cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, în limba franceză.

România, un partener strâns

Emmanuel Macron afirmă în mesaj că „este conştient de ceea ce este în joc, în acest moment”.

„Sunt conştient de ceea ce este în joc, în acest moment. Este o miză pentru România şi pentru noi toţi”, arată Macron. El îl felicită pe Nicuşor Dan pentru că a reuşit să intre în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Voiam, prin acest dialog, să vă pot spune că în toţi aceşti ani am construit, cu România, un parteneriat strâns, pe plan economic, pe calea europeană. Am fost alături de ţara dumneavoastră în legătură cu Schengen, cu chestiunile economice, în legătură cu cele de securitate şi de apărare, cu trimiterea, la câteva zile după agresiunea Rusiei în Ucraina, cu multă mândrie, a trupelor noastre în România. O fraternitate între trupele şi ţările noastre”, spune preşedintele Franţei. „Din acest motiv am vrut să purtăm acest schimb de idei, pentru că ceea ce este în joc, în aceste alegeri, în România, este în mod evident cheia destinului nu numai al României ci şi al nostru”, a mai spus Macron.

Nicuşor Dan a arătat, în franceză, că legăturile dintre Franţa şi România sunt chiar mai vechi de atât.

„În acest moment, principala preocupare a Europei este securitatea şi sunt fericit că există acest Comandament al NATO în România, condus de soldaţi francezi. Acesta este primul lucru pe care trebuie să îl dezvoltăm, dacă voi câştiga alegerile. În afară de asta, sunt toate schimburile economice, culturale şi academice. Sunt sute de mii de români care trăiesc în Franţa. După cum ştiţi, eu am petrecut câţiva ani la Paris, acum mult timp” a afirmat candidatul independent. Nicuşor Dan i-a mai spus preşedintelui Franţei că legăturile dintre Franţa şi România trebuie lărgire şi întărite.

