Incident violent la o secție de votare din Franța. O persoană ar fi fost lovită și scuipată de mai mulți indivizi. VIDEO

USR arată, într-un comunicat de presă transmis duminică după-amiază, că un membru USR Diaspora a fost lovit, scuipat şi agresat verbal de un grup de indivizi în faţa secţiei de votare nr. 189 din Ambilly, Franţa. Grupul format din 15-20 de indivizi făcea un vacarm total şi nu respecta legea în perimetrul secţiei.

„Am fost lovit, scuipat, înjurat. Dar mai întâi am votat. Pentru patriotismul tăcut, fără interes, onest. Apoi, pentru ca era un vacarm infernal la intrarea în secția de vot, i-am spus președintelui secției de vot să cheme poliția. Este vorba de secția de vot nr. 189 din Ambilly, Franța. Apoi am fost luat în primire de conducătorul bandei organizate. Au venit încă 15-20 de inși. Am stat drept în fața lor și le-am zis ca suntem toți români și toți trebuie să respectăm legea. Dacă nu era președintele secției de vot care a intervenit cred ca mă linșau acolo. Oricum m-au lovit de mai multe ori”, a scris membrul USR Diaspora pe pagina sa de Facebook.

El i-a îndemnat pe oameni să meargă la vot.

„România nu e ţara acestor oameni violenţi. România e ţara noastră, a celor care îşi văd de treabă şi vor ca tuturor cetăţenilor să le fie bine. Susţinătorii lui George Simion sunt extrem de bine organizaţi. Sunt investiţi foarte mulţi bani, sume colosale. Sunt coloane de microbuze care aduc aceşti oameni amărâţi, care sunt plecaţi de la ei de acasă pentru a câştiga o pâine în plus. Dar cineva (oare cine) bagă extrem de mulţi bani în această reţea. Sunt organizaţi piramidal, au liste şi disciplină de fier. Vă rog să votaţi. România e a tuturor românilor!”, a transmis Enache.

USR a adăugat că va solicita autorităţilor competente investigarea acestor fapte şi a reţelelor care contribuie la compromiterea procesului democratic.

„Este inacceptabil ca, într-un stat european, cetăţeni români să fie agresaţi pentru simplul fapt că îşi exprimă dreptul la vot sau iau atitudine pentru respectarea legii”, a susţinut formaţiunea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: