Elena Lasconi, după ce a votat: „Românii au în sfârşit ocazia să reseteze sistemul”

Mai mult, ea a afirmat că are credinţa că orice femeie care are îndrăzneala să se apere sau să spună răspicat ceva, nu va mai fi catalogată drept isterică.

Elena Lasconi a mers la vot împreună cu soțul ei.

”Am votat cu gândul şi cu credinţa că nu ne vor mai face planurile cei din sistem, cu gândul şi cu credinţa că românii au în sfârşit ocazia să reseteze sistemul, cu gândul şi cu credinţa că în ţara asta nu vom avea copii care să se culce flâmânzi, cu credinţa că nicio femeie care are îndrăzneala să se apere sau să spună răspicat ceva nu va mai fi catalogată drept isterică, cu gândul că oamenii de bună credinţă vor vedea că hoţii şi corupţii vor ajunge la puşcărie şi că vor plăti tot ce au furat din buzunarele românilor. Votez cu credinţa că astăzi se va face dreptate pentru că am curaj să fac dreptate. Există români care cred că în sfârşit în ţara asta o să se facă dreptate. Am votat cu credinţa că familiile celor care nu au un răspuns încă, ale celor care au murit la Revouţie li se va face dreptate”, a declarat Lasconi.

Ea a mai afirmat că îşi doreşte ca românii să îi acorde şansa de a fi pe prima poziţie la aceste alegeri.

„Îmi doresc ca românii să îmi acorde şansă de a fi pe locul întâi, să le dăm o palmă sistemului, celor care ne spun de fiecare dată cu cine să votăm sau că ar fi mai util să votăm cu nu ştiu cine. Haideţi să votăm corect!”, a afirmat Elena Lasconi.

