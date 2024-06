Membrii secțiilor de votare, nemulțumiți de organizare. „Mult mai greu ca altă dată. Au fost foarte multe buletine de vot”

După închiderea urnelor, buletinele de vot au fost numărate, puse în saci și predate. Procesul a fost greoi din cauza numărului mare de file pe care le-a primit fiecare alegător, dar și a procedurilor complicate.

Oboseala și exasperarea și-au spus cuvântul la predarea sacilor cu buletine de vot. În Iași a fost scandal.

Bărbat: „Noi de la 10 de când s-a terminat votarea am stat în picioare. Am muncit. Nu am avut 5 minute pauză.”

La Ploiești, numărătoarea voturilor a durat până în zori. La final, buletinele de vot au fost legate și puse în saci.

Angajați: „Haideți cu toți sacii, da. Doamne, văd lumina zilei.”

Ștefan Cristescu, membru secție de votare: „Este 5 jumătate, am început la ora 10.”

Georgiana Lepădatu, locțiitor președinte secția nr 1 Ploiești: „Mult mai greu ca altă dată. Au fost foarte multe buletine de vot, pe care oamenii le-au abramburit între ele.”

La Constanța, sacii cu buletine de vot au blocat aleea din fața Prefecturii. Așezați pe borduri și toropiți de căldură, oamenii au stat ore în șir că să-și încheie misiunea.

Bărbat: „Sunt treaz de ieri de la patru jumate, de duminică. Azi e luni. Am pierdut șirul zilelor, abia mai pot să vorbesc.”

Bărbat: „Este foarte cald. Cea mai proasta organizare de niciodată.”

Bărbat: „Organizarea rea, e foarte proastă, să fie treabă de la început. Secții de votare la etaj. Am coborât 4 etaje. Am apelat la poliție să îi care pe oameni.”

Silviu Coşa, prefect Constanța: „Ne așteptam să vină la ora 24. Din păcate sosirea a început cu ora două, în momentul de față mai sunt zece secții unde nu s-a închis numărătoarea voturilor.”

La Galați, președinții și locțiitorii care duceau sacii cu buletine de vot la Biroul Electoral Județean au așteptat să fie preluați de un mijloc de transport.

Femeie: „Foarte obosită și, nu știu, dezamăgiți de organizare.

Reporter: Dumneavoastră ce așteptați aici?

Femeie: Să ne strige la portavoce, să ne mute de pe băncile acestea, pe băncile celelalte, să predăm tableta și procesele verbale."

Femeie: „Am un stres imens.”



Aglomerație la predarea sacilor buletine de vot și în Arad. Primii președinți de secții s-au pus la coadă puțin după miezul nopții, și istoviți, mulți s-au întins pe scaune să tragă un pui de somn. Toți se plâng de lipsa organizării.

Bărbat: „Aștept de cel puțin două ore și mai avem încă de așteptat la sală. Aștept la bazin, aștept la polivalentă. Probabil să jucam un meci de baschet probabil, și iacă mai trece o zi.”

Femeie: „Am avut multe buletine și venim de departe, de la 130 de km și acum aștept de o oră și sperăm să intrăm în curând.”

Virgilius Flavius Bradin, locțiitor președinte birou electoral de circumscripție județeană Arad: „În acest moment colegii lucrează la centralizarea rezultatelor. Procesele verbale care ajung la circumscripții conțin o serie de erori care necesită corecții.”

Reprezentanții BEJ spun că întreaga procedură de predare-primire se va încheia în cursul zilei de mâine.

Platoul din fata Prefecturii Constanța este și luni, la ora 12.49, foarte aglomerat. Sunt zeci de oameni, președinți de secții de votare, care așteaptă și încă nu au sosit toate secțiile de votare, așa că cel mai probabil aici va fi de lucru până la sfârșitul zilei.

Oamenii stau de ore întregi în căldură, sunt obosiți, stau întinși pe jos, mulți sunt în picioare de peste 24 de ore și spun că nu mai pot, sunt nemulțumiți de modul în care a fost organizată această predare în Constanța.

De vina pentru această situație spun oamenii sunt cei care trebuiau să-i preia de la secții și care au venit târziu, iar prefectura spune că nu au fost completate corect documentele de predare a buletinelor. Situația e similară în mai multe orașe din țară.

