Cursa pentru Primăria Capitalei se conturează. Cine sunt cei șase candidați care și-au depus deja dosarele

Alegeri locale 2025
15-11-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

Lista candidaților la funcția de primar general, al Capitalei, a ajuns la șase. Social-democratul, Daniel Băluță, și-a depus, astăzi, dosarul susținut de colegii de partid.

autor
Teodora Suciu

Cel mai recent sondaj de opinie îi dă lui Băluță, cu un ușor avans, față de candidații PNL și USR, care s-ar afla, la egalitate.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a venit la Biroul Electoral Municipal în aplauzele susținătorilor.

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei: „Eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieții de zi cu zi și creșterea calității vieții bucureștenilor”.

L-au însoțit mai mulți colegi de partid, nu și președintele PSD Sorin Grindeanu.

Citește și
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”

Un sondaj CURS arată că social-democratul Daniel Băluță ar fi preferat de 27% dintre bucureșteni și ar fi urmat în clasament de Ciprian Ciucu, de la PNL, și Cătălin Drulă, de la USR, care ar primi fiecare 22% dintre voturi. Pe următoarele locuri s-ar situa Anca Alexandrescu, cu 15%, și Alexandru Zidaru, cu 5%.

Cercetarea a fost realizată față în față, la domiciliul celor 1.100 de persoane intervievate în perioada 3-14 noiembrie, iar marja de eroare este de plus-minus 3%.

Pentru alegerile din 7 decembrie și-au depus deja dosarele de candidatură: Cătălin Drulă, de la USR, independentul Alexandru Zidaru, Ciprian Ciucu, de la PNL, George Burcea, din partea POT și independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

Și-au anunțat intenția să participe la scrutin și Ana Ciceală, din partea SENS-URS, Vlad Gheorghe, Dan Trifu, Eugen Teodorovici și Gigi Nețoiu.

A doua zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine a intrat oficial în cursa electorală

Sursa: Pro TV

Etichete: alegeri București,

Dată publicare: 15-11-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Citește și...
Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”
Stiri Politice
Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”

Cursa pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă. Candidatul USR Cătălin Drulă a fost primul care şi-a depus dosarul de semnături la Biroul Electoral.

Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”
Stiri Politice
Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”

Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Bucureşti.

Recomandări
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28