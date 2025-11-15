Cursa pentru Primăria Capitalei se conturează. Cine sunt cei șase candidați care și-au depus deja dosarele

Lista candidaților la funcția de primar general, al Capitalei, a ajuns la șase. Social-democratul, Daniel Băluță, și-a depus, astăzi, dosarul susținut de colegii de partid.

Cel mai recent sondaj de opinie îi dă lui Băluță, cu un ușor avans, față de candidații PNL și USR, care s-ar afla, la egalitate.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a venit la Biroul Electoral Municipal în aplauzele susținătorilor.

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei: „Eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieții de zi cu zi și creșterea calității vieții bucureștenilor”.

L-au însoțit mai mulți colegi de partid, nu și președintele PSD Sorin Grindeanu.

Un sondaj CURS arată că social-democratul Daniel Băluță ar fi preferat de 27% dintre bucureșteni și ar fi urmat în clasament de Ciprian Ciucu, de la PNL, și Cătălin Drulă, de la USR, care ar primi fiecare 22% dintre voturi. Pe următoarele locuri s-ar situa Anca Alexandrescu, cu 15%, și Alexandru Zidaru, cu 5%.

Cercetarea a fost realizată față în față, la domiciliul celor 1.100 de persoane intervievate în perioada 3-14 noiembrie, iar marja de eroare este de plus-minus 3%.

Pentru alegerile din 7 decembrie și-au depus deja dosarele de candidatură: Cătălin Drulă, de la USR, independentul Alexandru Zidaru, Ciprian Ciucu, de la PNL, George Burcea, din partea POT și independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

Și-au anunțat intenția să participe la scrutin și Ana Ciceală, din partea SENS-URS, Vlad Gheorghe, Dan Trifu, Eugen Teodorovici și Gigi Nețoiu.

