ANALIZĂ după rezultatele exit-poll. Cristian Pîrvulescu este rezervat, din cauza ”spiralei tăcerii și a ”non-răspunsurilor”

Invitat într-o ediție specială a Știrilor Pro TV, analistul politic a explicat ce înseamnă așa numita ”spirală a tăcerii”, care se produce după ”non-răspunsurile” celor care participă la centralizarea voturilor, necesare exit-poll-urilor.

”Trebuie să spunem că este exit-poll-ul nu este propriu-zis un sondaj, pentru că, știți, aici nu mai se evaluează o opinie, aici se măsoară în vot, după ce omul a votat. Dar, unul dintre foștii mei studenți, care are unul din institutele de sondare, îmi spunea că există un foarte mare număr de non-răspunsuri. El îmi spunea în jurul orei cinci că sunt 20% non-răspunsuri, ceea ce poate să vorbească despre spirala tăcerii. Spirala tăcerii face ca oamenii să nu recunoască, să nu vrea să spună partidul pe care l-au votat sau pur și simplu să nu vrea să facă declarații și de asta cred că trebuie să așteptăm finalul.” - a spus Cristian Pîrvulescu.

Ce crede Pîrvulescu despre posibilele rezultate obținute de USR la alegerile locale și europarlamentare: ”Sunt estimări, vom vedea”

Potrivit rezultatelor exit-poll CURS-Avangarde care au fost anunțate duminică seara, realizate pe baza datelor culese până la ora 20.00, la votul pentru Consiliile Judeţene AUR şi Alianţa Dreapta Unită sunt la egalitate, având câte 12 procente.

Cristian Pîrvulescu: ”Domnul Drulă a spus ceea ce vă spuneam și eu la început, e vorba de orașe în care sunt prezenți. Adică contează, sunt zeci de mii de oameni care participă și vom vedea în final. Pentru că nu sunt convins că în eșantionare au reușit să supreșantioneze aceste orașe. Eu aș fi făcut-o, pentru că era evident că USR are o altă situație decât partidele care au o cuprindere națională, o răspândire națională. USR nu are. Este un partid al al marilor orașe și acolo unde a fost primari în zona rurală, în general, i-a pierdut. Nu peste tot. Acum, sunt estimări, vom vedea.”

Lupta dintre liberali și social-democrați la Consiliile Județene: ”PSD a marcat diferența”

În ceea ce privește rezultatele exit-poll înregistrate de cele două mari partide, PSD și PNL, Cristian părvulescu este de părere că social-democrații au câștigat.

PSD are un scor de 35%, iar PNL - 28% la votul pentru Consiliile Judeţene, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde realizat pe baza datelor culese până la ora 20.00.

Cristian Leonte: Este puțin 28 % pentru PNL?

Cristian Pîrvulescu: ”Nu, pentru că este este cât am avut și data trecută. Numai că, ceea ce uită lumea, este că data trecută, adică acum 4 ani, la o prezență de 46% - deci cu opt procente mai mică decât cea de acum - PNL a avut 200.000 de voturi mai mult. Acum, nu! Acum, PSD a marcat diferența. Conform exit-polului, e o diferență de șapte procente. Nu știu dacă se va confirma sau nu până la final, dar trebuie să vă spun că s-a subliniat acest lucru.

Sistemul electoral pentru alegerea primarilor și președinților județene a fost crucial. Ori aici este un sistem simplu, cel care se află în frunte, câștigătorul ia totul, el trage voturile pentru Consiliul Local, pentru Consiliul județean și pentru Parlamentul European și, foarte probabil, pentru președintele Consiliului Județean. PSD își propusese un obiectiv, să ia de la PNL trei președinții de consilii județene, să le stabilească, ca să zicem așa, ordinea, și sunt curios dacă acest lucru se va întâmpla sau nu.

Dumneavoastră ați dat exemplu județele fruntașe. Două din județele fruntașe Sălaș și Giurgiu, sunt județele în care liderii PNL - Motreanu în Giurgiu, Bode în Sălaj - sunt foarte importanți. PNL a avut o strategie, o să vedem dacă i-a funcționat sau nu, interesantă, a avut candidați în 95% din localități. Ideea e simplă: orice candidat strânge niște voturi care la nivel național contează.

PSD a avut doar în 90% din localități, AUR, spre exemplu, în doar 40% și se vede. Cine a avut primari, are rezultate, a spus-o Drulă și nu fac decât să reiau o chestiune de bun simț. Cine nu a avut primari, nu are de unde să obțină foarte mult. AUR și Alianța Dreapta Unită sunt în această situație.”

Pîrvulescu: ”Este ceva ce eu nu m-am așteptat, PUSL, partidul lui Piedone”

”Acum, într-unul dintre exit-poll-uri, este ceva ce eu nu m-am așteptat, și anume la peste cinci procente PUSL, partidul lui Cristian Popescu Piedone. Și atunci înțelegeți de ce nu s-a retras? Pentru că dacă s-ar fi retras, imaginea sa, care a funcționat ca un vector, ar fi contat. Și aici, nu sunt convins că la final, după numărarea voturilor, va fi așa, dar trebuie să spunem că sondajele de opinie nu au estimat această situație. Era sub cinci. Alte partide extremiste erau în jur de cinci.

Unul dintre exit-poll-uri chiar îl dădea pe unul dintre ele la șase. Vom vedea până la urmă. Eu am rezerve. În spatele PUSL se află și o televiziune care are o audiență. Acum 10 ani de zile, această televiziune a băgat un independent în Parlamentul European. Vi-l mai aduceți aminte? Era și actor, era cunoscut, avea notorietate, se numea, se numește și astăzi Mircea Diaconu, dar fără acea televiziune niciodată nu ar fi reușit. S-ar fi mers și de data asta, pentru că și la aceste alegeri am avut o confruntare între televiziuni și rețelele sociale. Eu cred că rețelele sociale au mers. Eu sunt în continuare foarte interesat să văd ce s-a întâmplat cu independenții. Sondajele de opinie anunțau că aceștia aveau între 6 și 8 procente. Vreau să văd dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, dacă ei au reușit sau nu să confirme în exit-poll-uri”.

De ce au înregistrat rezultate slabe AUR și USR la alegerile locale

Cristian Pîrvulescu: ”Cred că va trebui să așteptăm numărarea voturilor, dar pe de altă parte, aceeași problemă. Aveau un singur primar la Amara, unde probabil l-au câștigat. În rest, nu aveau primari. AUR a a avut candidați în 40% din localități, comparați cu 90% sau cu 95% din localități la PSD și la PNL și vedeți diferența. Ca urmare, n-aveau de unde să strângă.

40% din localități nu înseamnă 40% din populație. Pe de altă parte, faptul că au avut candidați nu înseamnă că au reușit să mobilizeze neapărat votul. Cu siguranță, pentru că vedeam imagini pe care colegii dumneavoastră le transmiteau de la sediul de campanie, AUR a anunțat o victorie, nu știu dacă a anunțat și o fraudă. La Alianța Dreaptă Unită o suspiciune de fraudă a fost lansată. E un subiect interesant. Pe parcursul zilei, am urmărit, a existat o astfel de temere. N-au existat incidente foarte importante astăzi, deci, teoretic, ar trebui ca alegerile să se încheie fără foarte multe dispute. Dar trebuie să recunoaștem că rămâne în continuare foarte interesant de văzut care e partidul pe locul al 3-lea.”

Cristian Leonte: Cum vedeți diferența între precedentul scor și acesta?

Cristian Pîrvulescu: ”E o diferență semnificativă. Sunt foarte curios ce a câștigat AUR în diasporă. Evaluarea era că a reușit să aibă o campanie foarte bună în diasporă și că acolo ar fi trebuit să aibă foarte multe voturi. Nu pot să apreciez în momentul de față dacă această opinie, care părea să fie informată, se va dovedi în final validă sau nu. Dar cred că AUR are acest scor pentru că nu are aleși locali și nici nu va avea aleși locali.

Iar USR are acest scor, pentru că nu are aleși locali și nici nu va avea foarte mulți aleși locali. În continuare, partidele-sistem PSD, PNL și UDMR sunt partidele care domină viața politică. Ele vor da, foarte probabil, 90% 85% din primarii din România. Asta este de fapt situația. La europene, AUR pare să fie înaintea USR, mă rog, înaintea Dreptei Unite. Dar și aici va trebui să vedem în final situația, pentru că singura explicație pe care aș avea-o este că apar cei din diasporă, care ar fi votat în plus cei 200.000.”

