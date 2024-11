Analiză AP. Alegeri SUA 2024. Ce înseamnă alegerile prezidențiale pentru Rusia. Pe cine preferă Vladimir Putin

Întrebat dacă îl preferă pe Donald Trump sau pe Kamala Harris, Putin i-a surprins pe cei prezenți cu răspunsul său ironic, care a inclus și o ușoară aluzie la președintele Joe Biden.

"Favoritul nostru", dacă se poate spune așa, ”era actualul președinte, domnul Biden", a declarat el audienței la un forum economic din portul Vladivostok, situat în Extremul Orient, potrivit AP.

"Dar el a fost scos din cursă și le-a recomandat tuturor susținătorilor săi să o susțină pe doamna Harris. Ei bine, vom face acest lucru - o vom susține", a spus el sarcastic, menționând și "râsul expresiv și contagios" al acesteia, care arată că "se descurcă bine".

Alegerile prezidențiale din SUA, de marți, 5 noiembrie 2024, au mize semnificative pentru Rusia - și, în ciuda răspunsului neangajant al lui Putin - acesta a părut să sugereze că Rusia nu este atrasă în mod direct de niciunul dintre cei doi candidați.

Analiștii spun că niciunul dintre cei doi nu promite să îmbunătățească relațiile care au atins cel mai scăzut nivel de după Războiul Rece. Harris, actualul vicepreședinte, a adoptat o linie dură împotriva Rusiei, în timp ce Trump, fostul președinte, este cunoscut pentru admirația sa față de Putin.

Cu toate acestea, la întâlnirea din septembrie, Putin s-a plâns că, atunci când Trump era în funcție, existau "atât de multe restricții și sancțiuni împotriva Rusiei, cum niciun alt președinte nu a introdus vreodată înainte de el".

Timothy Colton, de la Harvard Academy for International and Area Studies, a declarat că liderii de la Kremlin sunt "în general convinși că alegerile nu vor aduce nimic bun din punctul de vedere al Rusiei", dar a adăugat că, per ansamblu, Trump "este probabil preferința lor; este mai mult o cantitate cunoscută".

Ce se va întâmpla cu ajutorul militar al SUA pentru Ucraina

Kamala Harris, cel mai probabil, va continua sprijinul militar și economic masiv al administrației Biden pentru Ucraina, în condițiile în care invazia Rusiei se îndreaptă spre al treilea an.

Donald Trump s-a lăudat că relația sa cu Vladimir Putin și respectul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sunt atât de puternice încât ar putea negocia un sfârșit al războiului "în 24 de ore".

El a refuzat să dea detalii despre strategia sa, dar criticile sale recente la adresa sancțiunilor în general sugerează că le-ar putea ridica pe cele împotriva Rusiei, pentru a ajuta la soluționarea conflictului. În timpul dezbaterii, Trump a refuzat de două ori să răspundă direct dacă dorește ca Ucraina să câștige războiul, în timp ce Harris a lăudat sprijinul occidental pentru Kiev și cerut continuarea sa.

Harris nu a specificat în ce măsură poziția sa ar fi diferită de cea a lui Biden.

Statele Unite au furnizat Ucrainei peste 59,5 miliarde de dolari în arme și asistență de la invadarea Rusiei, în 2022.

Însă o animozitate crescândă din partea Congresului SUA față de cheltuielile mari de ajutor pentru Ucraina ar putea împiedica sau modifica strategia acesteia.

Cum va aborda SUA Rusia problema drepturilor omului

Harris a acuzat Rusia direct cu privire la astfel de chestiuni, în special în cazul morții liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi.

Ea a fost printre primii lideri străini care au vorbit despre moartea acestuia, numind-o "un nou semn al brutalității lui Putin".

Trump a amânat comentariile pe această temă timp de câteva zile, iar când a vorbit ... nu a spus nimic despre Putin.

El a comparat pedeapsa lui Navalnîi cu propria sa urmărire penală pentru fraudă, numind cazul său "o formă de Navalnîi."

Trump a cerut un proiect de lege care să declare că există doar două genuri și a promis să țină femeile transgender în afara sporturilor feminine - poziții care sunt paralele cu modul în care Rusia, sub Putin, a eliminat drepturile LGBTQ+ și a lăudat "valorile tradiționale."

Cum va fi afectat NATO

Trump le-a cerut membrilor alianței NATO să respecte nivelurile de cheltuieli convenite pentru armatele lor în bugetele lor naționale. El a declarat că, în calitate de președinte, i-a avertizat pe lideri că nu numai că va refuza să apere națiunile care nu îndeplinesc aceste obiective, dar că Rusia ar putea "să facă ce naiba vrea" cu aceste țări.

De asemenea, Trump a pus la îndoială clauza de apărare reciprocă din Carta NATO, întrebând într-un interviu de ce Statele Unite ar trebui să fie obligate să apere "poporul foarte agresiv" al Muntenegrului, membru NATO.

Harris afirmă că angajamentul Statelor Unite față de NATO este "de fier". Ea nu s-a pronunțat cu privire la sprijinul pe care îl acordă ca Ucraina să devină membru al alianței.

Ce se întâmplă cu acordurile cu Rusia privind controlul armelor

Putin a fluturat în mod repetat ”sabia nucleară”, în încercarea sa de a descuraja Occidentul să sprijine Ucraina.

Ultimul tratat de control al armelor nucleare rămas între Moscova și Washington, New START, expiră în 2026, la un an după ce noua administrație își preia mandatul, iar perspectivele sale sunt tulburi.

Biden a reînnoit rapid tratatul la preluarea mandatului, iar Harris ar putea fi de așteptat să urmeze această decizie, respectiv pactul care limitează numărul de lansatoare de rachete nucleare intercontinentale.

Rusia și-a suspendat participarea în 2023 - deși nu s-a retras - iar SUA a ripostat cu măsuri care includ oprirea schimbului de informații privind locația și statutul rachetelor.

Trump a luat măsuri în timpul mandatului său pentru a desființa regimul de control al armelor, inclusiv retragerea din Tratatul INF privind armele nucleare cu rază intermediară de acțiune - care interzicea rachetele nucleare și convenționale terestre cu o rază de acțiune de 500-5.500 de kilometri.

De asemenea, el a cerut încheierea unui nou pact nuclear, care ar include atât Rusia, cât și China.

