Povestea Cristinei, cu doi copii la 18 ani. ”Soțul o bătea și când avea fetița în brațe”

România este țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană - 26.000 ar fi numărul lor, conform statisticilor. Organizația umanitară ”World Vision România" spune că una din zece mame din ţara noastră încă nu are 18 ani.

Este și cazul Cristinei care a adus pe lume doi copii înainte de majorat. A abandonat școala și nu vede un viitor strălucit nici pentru prunci. Urmăriți un nou episod din campania Știrilor PRO TV ”Salvați copiii României".

Tăcerea. E punctul de plecare pentru povestea Cristinei Ghitulete. Stă în Frânceşti, Vâlcea şi are doi copii, deşi abia a împlinit 18 ani. Clar, e copleşită de ce i se întâmplă. Ne spune aproape imediat că nu doreşte nimănui soarta ei.



Cum o puteți ajuta:



Fundația World Vision România, Delia Dumea: 0741.668.485 www.worldvision.ro, www.painesimaine.ro



Cristina: "În clasă noua l-am cunoscut pe soţul meu. Mama a zis că el e cam mare. Tată nu am. A murit."

S-a înâmplat brusc, pe când fata avea doar 11 ani. Încă nu a trecut peste pierdere. S-a închis în ea, iar următorul pas a fost să nu o mai intereseze şcoala. La 14 ani, a cunoscut un băiat cu şapte ani mai mare şi a plecat de acasă.

Cristina: "Mami mi-a zis să nu mă duc cu el că am casă şi am unde să stau dar eu nu am ascultat-o şi m-am dus după el."

Cristina şi-a dat seama în scurt timp că a făcut o greşeală, însă nu a găsit cale de întors. Mai ales că rămăsese însărcinată şi ducea pe picioare o anemie gravă. Povesteşte că leşina de multe ori. Dar suferinţa ei i-a lăsat rece pe părinţii tânărului cu care avea o relaţie. Au luat-o în casa lor, dar au tratat-o ca pe Cenuşăreasa.

Cristina, plângând: "Dacă soacra mea nu găsea nimic făcut începea să zbiere, să ţipe la mine. Credea că nu fac nimic, îl punea pe el să-mi zică să plec, că nu fac nimic, să mă bată. Am luat fata şi am plecat acasă la mama. După două săptămâni a venit şi el după noi .”



Familia improvizată a trăit apoi în casa părinţilor Cristinei. Fără prea multe reţineri, partenerul fetei a continuat să o bată. Deşi o lăsase din nou însărcinată.

Elena, mama Cristinei: ”Era bătută şi cu fetiţa în braţe, fetiţa lovită, zgâriată şi atunci i-am zis să stea aici acasă, să nu se mai ducă, să nu se mai împace că poţi să lupţi, să o creşti, dacă vede că nu are cu cine. După care Cristina a zis că nu se mai împacă, că rămâne aici. Mă doare foarte mult şi nu mai rezist. Ea nu vrea să înţeleagă că viaţa asta este foarte grea pentru anii ei ca să o ducă aşa, dacă intru mi se spune că o despart.”

Una din zece mame, din ţara noastră, nu are 18 ani împliniţi

Cristina: ”M-au bătut de multe ori pentru că îi spuneam să nu mai bea pentru că noi când nu avem bani de lapte la copii îi cerem ba lu' mami, ba lu' bunica . Și a început să dea în mine să ţipe la mine. Pentru că nu sta fata fără el , faţă dacă nu îl vede o zi…nu doarme fără el.”

De la distanţă, logica ei frântă e de neacceptat. Totuşi, Cristina se înscrie în tiparul victimerlor violenţei domestice de la noi. Lipsa de educaţie şi acceptarea de către societate a acestui fenomen fac, ca la fiecare 30 de secunde, o româncă să fie bătută. Un milion două sute de mii de românce ştiu ce este violenţa, însă doar 20.000 au depus plângere împotriva agresorilor. Multe le-au şi retras în timpul primelor înfăţişări.

Din păcate, exact asta simt cele mai multe românce care s-au lăsat de şcoală pentru că au născut înainte de majorat. Suntem țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană - 26.000 ar fi numărul lor, spun statisticile. World Vision România mai are o informaţie grăitoare. Una din zece mame, din ţara noastră, nu are 18 ani împliniţi.

Sigur, este la îndemână să le arătăm pe aceste fete cu degetul. Însă vina nu le aparţine în totalitate...Nici măcar sărăcia nu stă în picioare pe post de argument. Nimeni nu a venit să bată la poarta Cristinei. Nimeni, niciodată. Cine ar fi putut să o ajute? Protecţia Copilului, profesorii, consilierii şcolari - categorie inexistenţa în mediul rural - poliţia, un cadru medical sau cei de la Asistenţa Socială.

Asistent social: Nu au fost sesizări aduse, scrise la poliţie sau alte organe să ne sesizeze, sau dumneaei în persoană ca acum e majoră.

Reporter: Ce ați putea să faceți?

Asistent social: Măsurile legale.

Măsuri legale... care sunt o himeră în condiţiile date. Tinerii de la sate au nevoie de sprijin încă din ciclul primar. Din păcate, viitorul e la fel de neclar. Majoritatea primarilor nu vede rostul asistenţei sociale reale. Se mulţumesc cu horticultori, zootehnişti sau bibliotecari în aceste posturi. Şi le dau sarcini precise: să întocmească dosare pentru venitul minim garantat.

Asta în condiţiile în care englezii, spre exemplu, se bat pentru absolvenţii de la asistenţa socială din România.

