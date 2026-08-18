Wladimir Klitschko, mesaj emoționant după moartea actriței Hayden Panettiere: „A plecat din această lume mult prea devreme”

Fostul campion mondial la box a spus că familia trece printr-o perioadă de „șoc profund și durere” și că Panettiere „a plecat din această lume mult prea devreme”, scrie BBC.

Panettiere, cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit duminică, în Greenville, Carolina de Sud. Poliția a precizat că nu există indicii privind o faptă criminală sau circumstanțe suspecte. Cauza exactă a morții nu a fost încă stabilită.

„Deși Hayden nu mai era partenera mea, a fost o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya”, a scris Klitschko.

El a descris-o drept o femeie care și-a construit o carieră impresionantă datorită talentului său, dar care s-a confruntat și cu „partea întunecată” a unei industrii extrem de solicitante.

„Nimic nu va șterge momentele pe care le-am împărtășit sau locul pe care l-a avut în viețile noastre”, a adăugat fostul pugilist.

Klitschko și Panettiere s-au cunoscut în jurul anului 2009 și și-au anunțat logodna în 2013. Cei doi au devenit părinții unei fete, Kaya, în anul următor, însă nu s-au căsătorit.

„Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își va aminti persoana care a fost”, a mai transmis Klitschko.

El a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor actriței și le-a cerut tuturor să respecte intimitatea familiei în această perioadă extrem de dificilă.

„Oameni tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să plece din această lume atât de devreme”, a mai spus el, încheindu-și mesajul cu: „Odihnește-te, Hayden. Fie ca tu să-ți găsești pacea eternă.”