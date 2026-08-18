Wladimir Klitschko, mesaj emoționant după moartea actriței Hayden Panettiere: „A plecat din această lume mult prea devreme”

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Hayden panettiere si wladimir klitschko
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Wladimir Klitschko, fostul partener al actriței Hayden Panettiere și tatăl fiicei acesteia, Kaya, a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței, la vârsta de 36 de ani. 

autor
Aura Trif

Fostul campion mondial la box a spus că familia trece printr-o perioadă de „șoc profund și durere” și că Panettiere „a plecat din această lume mult prea devreme”, scrie BBC.

Panettiere, cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit duminică, în Greenville, Carolina de Sud. Poliția a precizat că nu există indicii privind o faptă criminală sau circumstanțe suspecte. Cauza exactă a morții nu a fost încă stabilită.

„Deși Hayden nu mai era partenera mea, a fost o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya”, a scris Klitschko.

El a descris-o drept o femeie care și-a construit o carieră impresionantă datorită talentului său, dar care s-a confruntat și cu „partea întunecată” a unei industrii extrem de solicitante.

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„Nimic nu va șterge momentele pe care le-am împărtășit sau locul pe care l-a avut în viețile noastre”, a adăugat fostul pugilist.

Klitschko și Panettiere s-au cunoscut în jurul anului 2009 și și-au anunțat logodna în 2013. Cei doi au devenit părinții unei fete, Kaya, în anul următor, însă nu s-au căsătorit.

„Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își va aminti persoana care a fost”, a mai transmis Klitschko.

El a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor actriței și le-a cerut tuturor să respecte intimitatea familiei în această perioadă extrem de dificilă.

„Oameni tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să plece din această lume atât de devreme”, a mai spus el, încheindu-și mesajul cu: „Odihnește-te, Hayden. Fie ca tu să-ți găsești pacea eternă.”

O relație puternică cu fiica sa

Panettiere l-a cunoscut pe Klitschko la o petrecere din Los Angeles, pe când actrița avea 19 ani. După nașterea fiicei lor, aceasta s-a confruntat cu depresia postnatală și cu probleme legate de consumul de alcool și substanțe.

Klitschko a sprijinit-o să urmeze tratament, iar ulterior a preluat custodia fiicei lor. Panettiere a vorbit recent despre această perioadă în autobiografia sa, publicată la începutul acestui an, descriind despărțirea de fiica sa drept una dintre cele mai dureroase experiențe din viața ei.

Actrița a subliniat însă că, în ciuda dificultăților, relația cu Kaya a rămas foarte puternică.

Colegii de breaslă și-au luat rămas-bun

După vestea morții sale, numeroși colegi și prieteni i-au adus un ultim omagiu.

Connie Britton, colega lui Panettiere din „Nashville”, a publicat fotografii în care apare alături de actriță și a descris-o drept o persoană care „strălucea atât de puternic”.

Masi Oka, care a jucat alături de ea în „Heroes”, a spus că este „devastat” de veste.

Beth Chamberlin, care i-a interpretat mama în serialul „Guiding Light”, a numit-o „cel mai strălucit copil actor pe care l-am văzut vreodată”, remarcând memoria ei extraordinară și capacitatea de a reține zeci de pagini de dialog.

Panettiere a început să joace încă din copilărie și a devenit cunoscută înainte de rolurile din „Heroes” și „Nashville”, apărând în filme precum „Remember the Titans” și „Raising Helen”. Ultima sa apariție importantă pe marele ecran a fost în filmul „Sleepwalker”, lansat la începutul acestui an.

Actrița vorbise public în repetate rânduri despre dificultățile prin care a trecut, inclusiv problemele legate de dependență și depresia postnatală. Moartea sa a provocat un val de reacții în industria cinematografică și de televiziune.

Drifturi în toiul nopții, surprinse de camere într-un sens giratoriu din Târgoviște. Șoferul avea permisul suspendat

Sursa: BBC

Etichete: actrita, mesaj, parteneri, box,

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