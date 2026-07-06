Sute de medici au urcat pe biciclete și au transformat fiecare kilometru parcurs într-un gest concret de sprijin pentru persoanele care trăiesc cu psoriazis și alte afecțiuni autoimune.

Campania, inițiată de Terapia – a SUN PHARMA company împreună cu Societatea Română de Dermatologie, a avut un obiectiv simplu și puternic: fiecare kilometru pedalat să genereze o donație pentru Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA).

În total, au fost parcurși 50 de kilometri, iar Terapia a dublat valoarea donației generate, transformând energia și implicarea participanților într-un sprijin real pentru comunitatea pacienților.

Momentul culminant al campaniei a avut loc la sediul Societății Române de Dermatologie din București, unde reprezentanții Terapia, ai SRD și ai APAA au marcat oficial donația prin înmânarea unui cec simbolic.

„Pentru Terapia, această acțiune este despre oameni. Ne dorim să fim alături de pacienți nu doar prin soluțiile terapeutice pe care le oferim, ci și prin inițiative care le oferă încredere, sprijin și speranță”, a declarat Dr. Claudia Firez, Director Marketing & Sales Terapia – a SUN PHARMA company.

Prin această inițiativă, Terapia și Societatea Română de Dermatologie demonstrează că implicarea, colaborarea și responsabilitatea socială pot aduce un impact real în viața persoanelor care se confruntă zilnic cu afecțiuni autoimune.