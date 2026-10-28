Prin program, Asociația Medcorp, cu sprijinul OMV Petrom, aduce gratuit consultații, investigații și activități de prevenție mai aproape de oamenii din comunitățile cu acces limitat la servicii medicale de specialitate.

Pentru cineva care locuiește departe de un centru medical, o consultație poate presupune un drum dificil de organizat, cheltuieli și ajutorul familiei. În aceste comunități, prezența unei echipe de medici oferă posibilitatea de a pune întrebări și de a primi îngrijire aproape de casă. Aceasta este una dintre nevoile la care răspunde programul „Sănătate în Vecinătate”, prin care Asociația Medcorp, cu sprijinul OMV Petrom, facilitează, din 2022, accesul la servicii medicale în comunități în care accesul la consultații și investigații de specialitate este limitat.

Mii de oameni au avut acces la evaluări și prevenție și în 2026

În ediția din anul 2026, 5.641 de beneficiari au fost evaluați prin fluxul principal al programului, iar 4.090 de persoane au fost implicate în activitățile de informare și prevenție. Echipele au realizat 30.246 de interacțiuni medicale în 65 de zile de activitate în teren. Aceste categorii măsoară dimensiuni diferite ale programului: numărul beneficiarilor evaluați, participarea la activitățile de informare și prevenție și volumul total al interacțiunilor medicale. În spatele acestor cifre sunt consultații în care oamenii au putut vorbi despre simptomele lor, investigații care au contribuit la clarificarea unor probleme de sănătate și recomandări pentru continuarea îngrijirii.

În total, ediția 2026 a cuprins 42 de evenimente medicale desfășurate în 31 de localități din nouă județe, cu până la șapte evenimente organizate în paralel.

În funcție de nevoile fiecărei comunități, intervențiile au inclus analize de laborator, consultații de medicină internă și de specialitate, ecografii și evaluări dedicate sănătății ochilor, pielii sau plămânilor. Pentru beneficiari, accesul la mai multe servicii în cadrul aceleiași intervenții reduce fragmentarea evaluării și permite corelarea consultațiilor cu analizele și investigațiile disponibile.

Programul a ajuns în nouă județe în 2026

În 2026, programul a desfășurat servicii medicale și activități de informare și prevenție în nouă județe. Cumulate, participările în fluxul principal și în componenta de informare și prevenție au fost distribuite astfel: 2.577 în Prahova, 1.785 în Dâmbovița, 1.515 în Constanța, 1.307 în Gorj, 729 în Dolj, 715 în Buzău, 510 în Galați, 375 în Bacău și 218 în Vâlcea.

Grija pentru sănătate continuă și prin activitățile de prevenție. Testele rapide și materialele informative oferite în program extind informația medicală dincolo de consultație și către familie. În paralel, componenta educațională pilot din 2026 a inclus 274 de copii din 10 clase sau grupe, în șase localități din județele Prahova, Constanța, Dolj și Dâmbovița. Activitățile au abordat nutriția, primul ajutor și activitățile în aer liber, aducând educația pentru sănătate și în școală.

„Cifrele arată amploarea la care a ajuns programul, dar este important să le citim corect: vorbim despre beneficiari evaluați, despre activități de prevenție, despre interacțiuni medicale și despre continuitatea acordată cazurilor care necesită pași suplimentari. Pentru noi, dezvoltarea programului nu înseamnă doar creșterea numărului de intervenții, ci capacitatea de a păstra calitatea evaluării medicale și de a adapta resursele la nevoile fiecărei comunități.” — Mihai Olaru, Președinte al Consiliului Director, Asociația Medcorp.

Cinci ani de prezență în comunități

Rezultatele din 2026 se adaugă unei intervenții construite pe parcursul a cinci ediții. Cu o investiție totală de 5 milioane de euro, programul „Sănătate în Vecinătate”, cu sprijinul OMV Petrom, a ajuns în 54 de localități din 12 județe. În cele cinci ediții, programul a cumulat 111 evenimente și 179 de zile de activitate în teren, ajungând la 18.139 de beneficiari și 75.734 de interacțiuni medicale.

Amploarea programului include și continuitatea după evaluare. În 2026, 771 de beneficiari au fost incluși în componenta de Follow Up, reprezentând 13,67% dintre cei 5.641 de beneficiari evaluați prin fluxul principal. În funcție de recomandările medicale, aceștia sunt sprijiniți în continuarea investigațiilor, monitorizării sau evaluării de specialitate. Potrivit studiului de impact social al programului, fiecare euro investit a creat o valoare socială estimată la 4,91 euro.

După cinci ediții, „Sănătate în Vecinătate” se dezvoltă ca program desfășurat în mai multe județe și în formate medicale diferite. Creșterea numărului de beneficiari și a volumului de servicii este însoțită de adaptarea intervențiilor la nevoile comunităților, de dezvoltarea unor noi direcții medicale și de continuarea sprijinului, prin componenta de Follow Up, pentru beneficiarii care au nevoie de investigații, monitorizare sau evaluări medicale suplimentare. Mai multe informații despre Asociația Medcorp și programul „Sănătate în Vecinătate” sunt disponibile pe https://www.medcorp.ro/ro/sanatate-in-vecinatate.