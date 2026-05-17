Evenimentul se desfășoară în showroom-urile Renault din întreaga țară și este deschis publicului larg.

Interesul pentru mașinile electrificate continuă să crească, iar producătorii auto își extind constant oferta de modele hibride și electrice. În cadrul Renault E-Tech Days, vizitatorii vor putea vedea și testa mai multe modele din gama Renault E-Tech, printre care Renault Rafale și Renault 5 E-Tech Electric.

„La Renault E-Tech Days invităm oamenii să testeze mașinile și să simtă diferența. Tehnologia E-Tech propune soluții electrificate eficiente și accesibile. Oferim o gamă completă de modele hibride și electrice, de la Clio, Rafale până la noile R5 și R4, cu oferte de până la 11.000 de euro cu TVA”, a declarat Cecilia Tudor, director general Renault România.

Evenimentul are loc între 18 și 23 mai, în rețeaua de showroom-uri Renault din România, unde cei interesați pot afla mai multe detalii despre tehnologiile E-Tech și despre oferta disponibilă în această perioadă.