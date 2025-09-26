(P) Rămâi conectat cu natura, nu cu încărcătorul. Seria HUAWEI WATCH GT 6, autonomie impresionantă și GPS ultra precis

Te-ai întrebat vreodată ce lucruri spectaculoase au putea face în 21 de zile? Ai putea să înconjori Pământul cu avionul de mai multe ori, să traversezi România cu bicicleta sau să îți formezi un nou obicei sănătos.

Indiferent ce alegi, în aceste 21 de zile poți purta fără întrerupere și unul dintre ceasurile din noua serie HUAWEI WATCH GT 6. Acestea vin cu o autonomie a bateriei de până la trei săptămâni. Toată seria este disponibilă acum în magazinul online HUAWEI Store.

Smartwatch-ul care te ține în mișcare, nu lângă priză

HUAWEI a lansat recent modelele GT 6 Pro (cu dimensiunea de 46 mm) și GT 6 (dimensiuni: 46mm și 41mm). Fiecare dintre ele promite o autonomie extrem de extinsă a bateriei, ceea ce îți oferă libertate de mișcare și luxul de a uita de încărcător zile la rând.

HUAWEI WATCH GT 6 și GT 6 (46mm) au o baterie cu o durată de viață de până la 21 de zile. La rândul său, GT 6 41mm este dotat cu o baterie cu capacitate de 540 mAh, ceea ce înseamnă până la două săptămâni de autonomie.

Astfel, te poți bucura fără griji de o vacanță prelungită, de o excursie de weekend sau de zile intense de antrenament. Smartwatch-ul va avea suficientă energie pentru orice activitate ți-ai planificat. De la încheietura mâinii tale, îți va monitoriza ritmul exercițiilor fizice, traseul urmat și starea de sănătate, fără să dea semne de oboseală.

Cu HUAWEI WATCH GT 6 îți vezi progresul și îți înțelegi corpul

Ciclismul, alergarea și drumețiile sunt doar câteva dintre activitățile fizice pe care seria HUAWEI WATCH GT 6 le poate monitoriza la nivel avansat. Fie că alegi să faci mișcare într-un parc din oraș sau că preferi drumețiile montane, ceasul îți va oferi coordonatele precise ale locului unde te afli, dar și informații despre eficiența antrenamentului tău. Totul, datorită sistemului de poziționare Sunflower îmbunătățit, care este capabil să înregistreze cu acuratețe inclusiv rute foarte complexe. Iar ecranul cu o luminozitate de până la 3000 niți, va asigura o vizibilitate clară chiar și dacă te afli în lumina directă a soarelui.

În plus, ai posibilitatea să te antrenezi sub atenta supraveghere a partenerului tău de la încheietura mâinii. Seria HUAWEI WATCH GT 6 susține mișcarea făcută responsabil, cu ajutorul noului sistem TruSense™, care monitorizează cu precizie și în timp real ritmul cardiac. Mai cuprinzător decât versiunile anterioare, acest sistem colectează date importante despre starea ta fizică, oriunde și oricând. Astfel, poți afla rapid nivelul de oxigen din sânge, variabilitatea ritmului cardiac (HVR) – ca să îți gestionezi mai bine programele de antrenament, nivelul de stres sau informații despre calitatea somnului. Vei primi inclusiv recomandări personalizate pentru îmbunătățirea obiceiurilor tale.

Printr-o simplă apăsare pe electrodul lateral, timp de 30 de secunde, modelul GT 6 Pro îți va oferi și o analiză EKG. De asemenea, toate ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 6 pot detecta aritmiile cardiace prin analiza pulsului, o funcție certificată CE. Iar dacă îți dorești un tablou complet al stării tale fizice și emoționale, accesează funcția Health Insights, care folosește algoritmi avansați pentru a extrage tendințe-cheie pe baza datelor despre antrenamente, sănătatea inimii, calitatea somnului și emoții.

Prima serie de smartwatch-uri dotată cu funcția ”cycling virtual power”

Odată ce ai aflat că ești bine, te poți concentra fără griji pe exercițiile tale fizice preferate. Noua serie de smartwatch-uri HUAWEI aduce, în premieră în industrie, funcția „cycling virtual power”. Dedicată pasionaților de ciclism, aceasta înlocuiește cu succes contoarele tradiționale de putere pentru biciclete. Cu ajutorul „cycling virtual power”, cicliștii pot accesa în timp real date despre puterea lor de pedalare, precum viteza, cadența sau înclinația traseului, ulterior fiind calculată o valoare a puterii generate, exprimată în wați. Ceasurile integrează și funcții îmbunătățite de trail running, golf și schi, iar în aplicația HUAWEI Health vei descoperi un pachet complet de antrenamente, adaptate nevoilor tale.

Ceasuri cu design premium, potrivite pentru orice stil

Îmbinând designul premium și funcționalitatea, seria HUAWEI WATCH GT 6 propune modele pe care le poți include atât în ținute business și elegante, cât și casual. GT 6 Pro este disponibil în trei culori clasice – Silver, Brown și Black. GT 6 46 mm vine în versiunile Gray, Green și Black, iar GT 6 41 mm se remarcă prin variantele Black, White, Purple, Brown și Gold.

Seria mizează și pe o calitate superioară a materialelor de fabricație. De exemplu, pentru modelul GT 6 Pro s-au folosit sticla safir, aliajul de titan de calitate aeronautică și ceramica nanocristalină. Toate ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 6 sunt compatibile cu sistemele de operare iOS și Android.

Seria HUAWEI WATCH GT 6, acum în HUAWEI Store. Descoperă beneficiile perioadei promoționale

Întreaga serie HUAWEI WATCH GT 6 este disponibilă acum în magazinul online oficial HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România. Poți achiziționa modelele GT 6 46mm și GT 6 41mm la prețul de 1249 lei fiecare, iar GT 6 Pro, la 1799 lei. Până la 31 octombrie este în desfășurare o perioadă promoțională, astfel că pentru modelele achiziționate din HUAWEI Store România în acest interval, vei primi o curea cadou, un cupon de reducere în valoare de 200 de lei aplicabil direct în prețul produsului și 10x puncte în HUAWEI Store. În plus, dacă vei cumpăra un astfel de ceas și îl vei conecta la aplicația HUAWEI Health, până la finalul lunii octombrie, poți obține o reducere de 50% pentru o lună și un an de acces la pachetele Watch Faces VIP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 26-09-2025 16:32



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.