(P) OMODA SHS și evoluția mobilității: hibride inteligente, platforme modulare și baterii CATL pentru un viitor sustenabil

Advertoriale
12-12-2025 | 16:20
p

Mobilitatea modernă nu mai înseamnă doar putere și estetică — înseamnă eficiență, sustenabilitate și capacitatea de a îmbina tehnologia cu performanța.

autor
Stirileprotv

OMODA intră în această nouă epocă prin gama sa de modele hibride și electrice, care pun accent pe arhitecturi modulare, e-axle de generație nouă și baterii dezvoltate împreună cu lideri globali.

Tehnologia SHS: sistem hibrid dedicat cu 3 moduri de funcționare

Sistemul hibrid SHS (Super Hybrid System) integrează:

● transmisie dedicată cu 3 moduri de lucru

Citește și
p
(P) DAB MSP accelerează modernizarea infrastructurilor IT în organizațiile regionale, de la mediul privat la sectorul public

● motor termic cu eficiență de 44,5%

● motor electric de înaltă putere

● invertor de generație nouă

● recuperare avansată a energiei

● module software de optimizare a consumului

Această platformă este comparabilă cu sistemele hibride ale competitorilor consacrați, oferind performanță ridicată și consum redus.

Omoda 7 SHS – lansare Q1 2026

Noua OMODA 7 SHS va fi primul model al brandului construit nativ pe platforma hibridă, cu:

● motor termic de nouă generație

● motor electric performant

● transmisie SHS

● autonomie combinată îmbunătățită

● sisteme ADAS avansate

● cabină digitală complet nouă

Va fi unul dintre modelele care vor consolida poziția OMODA în segmentul crossover-urilor electrificate.

Omoda 9 SHS – PHEV de performanță (aprox. 455 CP)

OMODA 9 SHS se adresează publicului care caută:

● performanță superioară

● accelerație rapidă

● autonomie electrică pentru oraș

● confort premium

Cele aproximativ 455 CP rezultă din combinarea puterii termice cu cea electrică într-un mod optimizat pentru ambele scenarii: urban (EV) și extraurban (hibrid).

OMODA 5 EV – tehnologie electrică cu baterii CATL și autonomie competitivă

Versiunea electrică a OMODA 5 folosește:

baterii CATL LFP — lider mondial, durabile și stabile

● motor electric ~204 CP

● autonomie ~430 km

● încărcare rapidă DC

● e-axle modular, integrând motor, invertor și transmisie

Bateria LFP este optimizată pentru cicluri lungi și temperaturi extreme, ceea ce o face ideală pentru România.

Direcția strategică: portofoliu NEV complet

OMODA pregătește o gamă completă de vehicule:

● hibride

● plug-in hybrid

● electrice (BEV)

● vehicule electrice urbane compacte

Această diversitate poziționează brandul ca un jucător adaptabil, orientat spre reglementările europene privind emisii și sustenabilitate.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 12-12-2025 16:20

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) DAB MSP accelerează modernizarea infrastructurilor IT în organizațiile regionale, de la mediul privat la sectorul public
Advertoriale
(P) DAB MSP accelerează modernizarea infrastructurilor IT în organizațiile regionale, de la mediul privat la sectorul public

Presiunea modernizării IT în Prahova și Buzău În Prahova și Buzău, două regiuni aflate într-o accelerare vizibilă a activităților economice și administrative, infrastructura IT a devenit un element central în funcționarea organizațiilor.

(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Advertoriale
(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu

Protejarea mediului și siguranța locuințelor sunt astăzi priorități esențiale, iar comunitatea Stejarii se remarcă drept un exemplu solid de responsabilitate, calitate și viziune pe termen lung.

(P) Pentru utilizatori: Totogaming a câștigat două premii importante în România – pentru Marketing și Servicii Clienți
Advertoriale
(P) Pentru utilizatori: Totogaming a câștigat două premii importante în România – pentru Marketing și Servicii Clienți

A 11-a ediție anuală a Premiilor Casino Inside a avut loc în România, onorând cele mai performante companii și pe profesioniștii din industria jocurilor de noroc.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Decembrie 2025

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28