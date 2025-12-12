(P) OMODA SHS și evoluția mobilității: hibride inteligente, platforme modulare și baterii CATL pentru un viitor sustenabil
Mobilitatea modernă nu mai înseamnă doar putere și estetică — înseamnă eficiență, sustenabilitate și capacitatea de a îmbina tehnologia cu performanța.
OMODA intră în această nouă epocă prin gama sa de modele hibride și electrice, care pun accent pe arhitecturi modulare, e-axle de generație nouă și baterii dezvoltate împreună cu lideri globali.
Tehnologia SHS: sistem hibrid dedicat cu 3 moduri de funcționare
Sistemul hibrid SHS (Super Hybrid System) integrează:
● transmisie dedicată cu 3 moduri de lucru
● motor termic cu eficiență de 44,5%
● motor electric de înaltă putere
● invertor de generație nouă
● recuperare avansată a energiei
● module software de optimizare a consumului
Această platformă este comparabilă cu sistemele hibride ale competitorilor consacrați, oferind performanță ridicată și consum redus.
Omoda 7 SHS – lansare Q1 2026
Noua OMODA 7 SHS va fi primul model al brandului construit nativ pe platforma hibridă, cu:
● motor termic de nouă generație
● motor electric performant
● transmisie SHS
● autonomie combinată îmbunătățită
● sisteme ADAS avansate
● cabină digitală complet nouă
Va fi unul dintre modelele care vor consolida poziția OMODA în segmentul crossover-urilor electrificate.
Omoda 9 SHS – PHEV de performanță (aprox. 455 CP)
OMODA 9 SHS se adresează publicului care caută:
● performanță superioară
● accelerație rapidă
● autonomie electrică pentru oraș
● confort premium
Cele aproximativ 455 CP rezultă din combinarea puterii termice cu cea electrică într-un mod optimizat pentru ambele scenarii: urban (EV) și extraurban (hibrid).
OMODA 5 EV – tehnologie electrică cu baterii CATL și autonomie competitivă
Versiunea electrică a OMODA 5 folosește:
● baterii CATL LFP — lider mondial, durabile și stabile
● motor electric ~204 CP
● autonomie ~430 km
● încărcare rapidă DC
● e-axle modular, integrând motor, invertor și transmisie
Bateria LFP este optimizată pentru cicluri lungi și temperaturi extreme, ceea ce o face ideală pentru România.
Direcția strategică: portofoliu NEV complet
OMODA pregătește o gamă completă de vehicule:
● hibride
● plug-in hybrid
● electrice (BEV)
● vehicule electrice urbane compacte
Această diversitate poziționează brandul ca un jucător adaptabil, orientat spre reglementările europene privind emisii și sustenabilitate.
