(P) OMODA SHS și evoluția mobilității: hibride inteligente, platforme modulare și baterii CATL pentru un viitor sustenabil

OMODA SHS și evoluția mobilității: hibride inteligente, platforme modulare și baterii CATL pentru un viitor sustenabil

Mobilitatea modernă nu mai înseamnă doar putere și estetică — înseamnă eficiență, sustenabilitate și capacitatea de a îmbina tehnologia cu performanța.

OMODA intră în această nouă epocă prin gama sa de modele hibride și electrice, care pun accent pe arhitecturi modulare, e-axle de generație nouă și baterii dezvoltate împreună cu lideri globali.

Tehnologia SHS: sistem hibrid dedicat cu 3 moduri de funcționare

Sistemul hibrid SHS (Super Hybrid System) integrează:

● transmisie dedicată cu 3 moduri de lucru

● motor termic cu eficiență de 44,5%

● motor electric de înaltă putere

● invertor de generație nouă

● recuperare avansată a energiei

● module software de optimizare a consumului

Această platformă este comparabilă cu sistemele hibride ale competitorilor consacrați, oferind performanță ridicată și consum redus.

Omoda 7 SHS – lansare Q1 2026

Noua OMODA 7 SHS va fi primul model al brandului construit nativ pe platforma hibridă, cu:

● motor termic de nouă generație

● motor electric performant

● transmisie SHS

● autonomie combinată îmbunătățită

● sisteme ADAS avansate

● cabină digitală complet nouă

Va fi unul dintre modelele care vor consolida poziția OMODA în segmentul crossover-urilor electrificate.

Omoda 9 SHS – PHEV de performanță (aprox. 455 CP)

OMODA 9 SHS se adresează publicului care caută:

● performanță superioară

● accelerație rapidă

● autonomie electrică pentru oraș

● confort premium

Cele aproximativ 455 CP rezultă din combinarea puterii termice cu cea electrică într-un mod optimizat pentru ambele scenarii: urban (EV) și extraurban (hibrid).

OMODA 5 EV – tehnologie electrică cu baterii CATL și autonomie competitivă

Versiunea electrică a OMODA 5 folosește:

● baterii CATL LFP — lider mondial, durabile și stabile

● motor electric ~204 CP

● autonomie ~430 km

● încărcare rapidă DC

● e-axle modular, integrând motor, invertor și transmisie

Bateria LFP este optimizată pentru cicluri lungi și temperaturi extreme, ceea ce o face ideală pentru România.

Direcția strategică: portofoliu NEV complet

OMODA pregătește o gamă completă de vehicule:

● hibride

● plug-in hybrid

● electrice (BEV)

● vehicule electrice urbane compacte

Această diversitate poziționează brandul ca un jucător adaptabil, orientat spre reglementările europene privind emisii și sustenabilitate.

Dată publicare: 12-12-2025 16:20



