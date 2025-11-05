(P) Ofertă explozivă de Black Friday la CeraMall: gresie de la 29,90 lei/mp și adeziv gratuit pentru 34 de modele

CeraMall lansează Black Friday 2025 cu reduceri reale, prețuri de la 29,90 lei/mp și adeziv gratuit inclus la 34 de modele din colecțiile CERAMAXX Premium – gama apreciată de clienți pentru designul actual și calitatea de top.

„Transparența în costuri este esențială pentru clienți. De aceea, la modelele din promoție, adezivul este oferit cadou, astfel încât fiecare client știe exact ce buget alocă, fără costuri ascunse”, explică reprezentanții CeraMall.

Black Friday CeraMall 2025 aduce cele mai mici prețuri din an:

· gresie 60x60 cm și 30x90 cm – de la 29,90 lei/mp;

· plăci mari 60x120 cm – de la 49,90 lei/mp;

Cele 34 de modele din promoție vin cu reducere + adeziv gratuit, un pachet complet pe care rar îl găsești în promoţiile de toamnă.

Gama include gresie tip beton, gresie tip lemn și gresie tip marmură, perfecte pentru amenajări moderne – de la băi minimaliste și livinguri luminoase până la terase rezistente la intemperii.

Colecțiile CERAMAXX Premium completează oferta prin plăci porțelanate de înaltă calitate, finisaje contemporane și inspirație din designul urban minimalist.

Planifică precis cu calculatorul online CeraMall

Cumpărăturile devin simple și sigure cu calculatorul interactiv de pe CeraMall.ro, care estimează automat cantitățile de gresie, chit, adeziv și sistem de nivelare(SNP) în funcție de dimensiunile camerei.

Rezultatul? Un buget clar, fără pierderi sau calcule greșite.

Planifici online, comanzi rapid, montezi fără surprize.

Showroomuri în București și consultanță directă cu specialiști

Campania este disponibilă atât online, cât și în showroomurile CeraMall din București:

· Bulevardul Timișoara 80B;

· Valea Cascadelor 19B;

· EXPO TOP (Valea Cascadelor 23, standurile V7–V8);

Aici poți analiza mostre reale, verifica nuanțele, texturile și primi recomandări tehnice personalizate pentru fiecare spațiu.

Echipa CeraMall te ajută să alegi corect, indiferent că renovezi un apartament sau o terasă mare.

Livrările se fac rapid în toată țara, iar comenzile online sunt preluate imediat.

Termen limitat - doar până la 30 noiembrie

Campania Black Friday CeraMall 2025 este activă între 1 și 30 noiembrie, în limita stocurilor disponibile.

Modelele selectate de Black Friday sunt printre cele mai dorite – experiența anilor trecuți arată că se epuizează în primele zile ale lunii.

Cei care prind ofertele devreme au parte de cele mai mici prețuri din an.

După 30 noiembrie, aceste pachete nu vor mai fi disponibile.

Pentru unii, Black Friday înseamnă o simplă reducere.

Pentru alții, e momentul perfect să înceapă renovarea la cost minim și cu totul pregătit pentru montaj.

Nu aștepta până se termină stocurile!

Ø Descoperă toate ofertele pe: CeraMall.ro;

Ø Showroomuri București: Bd. Timișoara 80B | Valea Cascadelor 19B | EXPO TOP (Valea Cascadelor 23, standurile V7–V8);

Ø Contact: +40 (372) 533 333 | [email protected];

CeraMall Black Friday – oferta anului pentru cei care știu ce vor. Modele premium, reduceri reale, timp limitat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: , Dată publicare: 05-11-2025 11:54



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.