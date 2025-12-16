(P) Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social

Mai mult decât un deschizător de drumuri în industria iGaming, Kaizen Gaming este recunoscut ca Great Place to Work în Europa și America de Sud.

Kaizen Gaming se află în avangarda inovației tehnologice și demonstrând un angajament constant față de responsabilitatea socială.

Cu milioane de utilizatori în Europa, America și Africa și parteneriate cu unele dintre cele mai prestigioase federații și cluburi din fotbalul mondial, de la FIFA, UEFA și CONMEBOL până la FC Bayern München, Club Atlético River Plate, Aston Villa F.C. și Clube de Regatas do Flamengo, printre multe altele, Betano este unul dintre cele mai cunoscute branduri internaționale de pariuri sportive și gaming online. Această amprentă internațională se reflectă și la nivel local, în România, unde Betano și-a construit o prezență solidă prin parteneriate sportive pe termen lung cu Federația Română de Fotbal (FRF), prin competiția națională Cupa României Betano, precum și cu FCSB, unul dintre cele mai de succes cluburi de fotbal din țară. 

p

Caption: Kaizeneri din Sofia alături de trofeele UEFA Europa League și UEFA Conference League.

Dar cine este compania din spatele Betano?

Kaizen Gaming: creștere constantă și noi repere de business

În ultimii ani, Kaizen Gaming a devenit una dintre cele mai mari companii GameTech, iar ritmul său de creștere continuă accelerat. În prezent, compania este activă în 19 piețe, are peste 2.800 de angajați și mai mult de 13 milioane de clienți activi care folosesc platforma sa. În același timp, Kaizen Gaming a primit recunoaștere extinsă din partea industriei, câștigând titlul de „Operatorul Anului” în 2024 și 2025 atât în cadrul EGR Operator Awards, cât și al SBC Awards, cele mai prestigioase distincții din industria iGaming.

O cultură orientată către oameni

Dincolo de premiile din industrie, Kaizen Gaming este recunoscut și pentru cultura sa orientată către oameni. Compania a obținut certificarea Great Place to Work în mai multe piețe din Europa și America de Sud, aceste recunoașteri confirmând accentul pus pe angajați la nivel de grup. În ultimul an, echipa Kaizen Gaming a crescut cu 14%, ajungând la un total de peste 2.800 de angajați.

p

Caption: O imagine din interiorul noului sediu Kaizen Gaming din São Paulo.

Prioritatea este acordată atât dezvoltării profesionale, cât și stării de bine a angajaților. Kaizenerii beneficiază de trasee de carieră personalizate, acces gratuit la platforme globale de e-learning, burse pentru studii postuniversitare, o Academie de Leadership și programe de accelerare a carierei, precum „Rise Programme”, dedicat susținerii talentelor cu performanțe ridicate. În același timp, angajații beneficiază de un model de lucru hibrid și de o atenție specială acordată bunăstării lor prin programul „Better You”, care sprijină sănătatea fizică și mentală, contribuind totodată la crearea unui mediu de lucru inclusiv și sigur. Printre beneficii se numără și sprijinul pentru familie, asigurări medicale private și de viață, precum și activități de team building.

p
 

Caption: Membri ai echipelor de tehnologie și produs ale Kaizen Gaming, la Kaizen Campus din Atena.

Tehnologia, în prim-plan

Aproximativ 60% dintre Kaizeneri lucrează în departamentele de tehnologie și produs, tehnologia fiind un pilon esențial al companiei. O mare parte din succesul Kaizen Gaming se datorează platformei sale proprii, dezvoltată intern, care este constant optimizată prin produse și funcționalități noi, de la vizualizări 3D in-game până la funcții inspirate din experiența rețelelor sociale și instrumente de joc responsabil.

Compania se află, de asemenea, în avangarda dezvoltărilor în domeniul inteligenței artificiale. În doar doi ani, echipa de AI a crescut de la 15 la 80 de specialiști. AI este utilizată pentru a crea experiențe personalizate pentru utilizatori pe platforma Betano sau pentru a eficientiza crearea de elemente grafice pentru jocuri prin Gen AI, printre multe alte utilizări. În plus, AI este integrată în activitatea zilnică a Kaizenerilor pentru a le crește eficiența, permițându-le să se concentreze pe sarcini cu valoare adăugată ridicată, în detrimentul celor repetitive.

p

Caption: Kaizeneri din România, voluntari în cadrul The Collective, la o acțiune de plantare de copaci într-un parc local.

Susținerea impactului social la nivel global

Kaizen Gaming acționează activ pentru a genera un impact social pozitiv în fiecare piață în care este prezentă. Compania a lansat programul de voluntariat „The Collective”, care, în doar un an, a mobilizat peste 850 de Kaizeneri, ce au contribuit cu mai mult de 2.000 de ore pentru a sprijini 31 de ONG-uri din Grecia, Bulgaria, România, Portugalia, Brazilia, Columbia, Malta și Argentina, în proiecte ce variază de la colectarea de bunuri esențiale pentru persoanele vulnerabile până la protecția animalelor și a mediului.

În plus, prin Betano, Kaizen Gaming își unește forțele cu cluburi sportive, federații și ONG-uri pentru a promova incluziunea, a crește gradul de conștientizare asupra unor teme sociale importante și a oferi sprijin esențial.

p

Caption: Imagine de la Campionatul de Baschet în Scaun Rulant de la Sibiu organizat de Comitetul Național Paralimpic și susținut de Betano România

În România, aceste eforturi sunt reunite sub platforma de responsabilitate socială Betano „Imposibilul devine posibil”, care se concentrează pe incluziune și acces egal prin sport. Ca parte a acestui angajament, Betano colaborează cu Comitetul Național Paralimpic, susținând sportivii cu dizabilități nu doar prin furnizarea de echipamente esențiale, ci și prin inițiative de dezvoltare pe termen lung, precum workshopuri dedicate performanței și acțiuni menite să îmbunătățească accesibilitatea și vizibilitatea sportului paralimpic. Parteneriatul reflectă convingerea Betano că sportul poate fi un motor puternic al schimbării sociale atunci când sprijinul depășește rezultatele competiționale.

În Portugalia, Betano derulează programul de responsabilitate socială Heróis Betano, care sprijină sportivi amatori ce au nevoie de ajutor suplimentar pentru a-și atinge obiectivele. În Brazilia, în colaborare cu Afroesporte, Betano susține 10 sportivi de performanță de culoare prin burse financiare lunare, precum și prin sprijin psihologic, mentorat profesional, educație financiară și training în social media, pe durata unui an. În Bulgaria, Kaizen Gaming a donat 20 de defibrilatoare Municipiului Sofia pentru intervenții de urgență. În Argentina, Betano a sprijinit activ Federația Argentiniană a Sporturilor pentru Nevăzători (FADeC), contribuind la eforturile sportivilor cu dizabilități, și a derulat inițiative importante pentru a ajuta cluburi precum AC Sparta Praha, FC Porto și FC Bayern München să facă experiența de meci mai accesibilă pentru toți.

Prin investițiile continue în tehnologie, oameni și implicarea responsabilă în sport, Kaizen Gaming își transpune viziunea globală în relevanță locală, contribuind la dezvoltarea pe termen lung a brandului Betano în România și dincolo de aceasta.

