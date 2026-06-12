MyDUDE este o platformă cloud care redefinește rolul casei de marcat, transformând-o dintr-un simplu aparat fiscal într-un instrument inteligent de business.

În premieră pe piața din România, MyDUDE introduce bonul fiscal digital cu sigiliu electronic calificat, conferindu-i valoare juridică deplină și recunoaștere la nivel european. Această inovație marchează trecerea către documente fiscale digitale securizate, ușor de gestionat și arhivat.

Dincolo de această funcționalitate centrală, platforma extinde semnificativ capabilitățile casei de marcat: bonurile sunt arhivate în cloud, eliminând limitările de stocare fizică, dispozitivul poate fi administrat de la distanță — inclusiv actualizări de TVA sau gestionarea portofoliului de produse — iar datele sunt conectate direct cu aplicațiile de contabilitate. În plus, comercianții au acces la instrumente de analiză a vânzărilor, menite să ofere o imagine clară asupra performanței afacerii.

„Bonul fiscal este unul dintre cele mai folosite documente din economie, dar și unul dintre cele mai ușor de pierdut când rămâne doar pe hârtie. Prin MyDUDE îl transformăm, în premieră în România, într-un document digital securizat, cu valoare juridică deplină și recunoscut la nivel european.

Cu MyDUDE, casa de marcat nu mai este doar un aparat care tipărește bonuri. Bonul capătă o formă digitală, cu valoare juridică recunoscută, se arhivează electronic și îi ajută pe comercianți să-și înțeleagă mai bine afacerea.”, spune Velin Ganev, CEO Danubius Exim.