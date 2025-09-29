(P) Lagermax Logistics România - un centru logistic de 24.000 m², deschis la Arad

Lagermax Logistics România a inaugurat la Arad un centru logistic ultramodern. Investiția consolidează rețeaua europeană Lagermax, prezentă în 15 țări, și transformă Aradul într-un punct strategic pe harta transporturilor din regiune.

Fondată în 1920 la Salzburg, compania Lagermax a evoluat în peste un secol de activitate de la un operator local la un lider logistic internațional, cu peste 4.100 de angajați. Noul hub din Arad aduce aceste standarde europene mai aproape de clienții din România, prin servicii rapide, procese moderne și integrare digitală.

Poziția geografică a contat decisiv în alegerea Aradului. Proximitatea autostrăzii A1 și a graniței cu Ungaria facilitează conectarea directă la coridoarele pan-europene, oferind companiilor acces la o rețea logistică extinsă. În plus, clădirea este certificată BREEAM Excellent, un reper internațional pentru eficiență energetică și responsabilitate față de mediu.

Cu o suprafață de 24.000 m², noul centru Lagermax Logistics din Arad deservește deja parteneri din industria auto prin preluarea pieselor, depozitarea și distribuția lor la nivel național către rețelele de dealeri. În plus, serviciul de livrare pe timpul nopții (overnight delivery) garantează livrarea rapidă și eficientă, menținând activitatea partenerilor fără întreruperi.

„Nu inaugurăm doar o clădire, ci o etapă nouă: un angajament pentru inovație, eficiență și servicii de înaltă calitate pentru clienții noștri. Este un pas important prin care aducem standardele rețelei Lagermax mai aproape de partenerii noștri, atât din România, cât și de pe plan internațional”, a declarat Sorin Luchescu, Managing Director, Lagermax Logistics România.

Pentru detalii suplimentare despre companie și serviciile noastre, vă invităm să accesați www.lagermax.com sau să ne vizitați la sediul din Arad, DJ 682 (șoseaua Arad–Zădăreni), km 102+680.

