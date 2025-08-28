(P) Kaufland susține educația tuturor copiilor și lansează oferte la rechizite

28-08-2025 | 17:11
kaufland back to school promo

Kaufland sprijină începutul de an școlar prin oferte speciale la produsele marcă proprie Talentus®, valabile din 13 august în toate magazinele din țară. Ghiozdane colorate de la 19,99 lei, caiete la doar 0,39 lei și o gamă variată de rechizite.

Talentus® înseamnă rechizite pentru fiecare etapă a școlii: pixuri, stilouri, mini-markere, blocuri de desen, creioane, seturi de geometrie, pensule și acuarele, toate concepute pentru a susține creativitatea și abilitățile copiilor. Cu lemn certificat FSC și hârtie reciclată atestată „Blauer Engel”, produsele oferă calitate, siguranță și grijă pentru mediul înconjurător, la prețuri accesibile.

1% din vânzări pentru educația copiilor din comunități defavorizate ale Deltei Dunării.

Între 15 august și 30 septembrie, 1% din vânzările produselor Talentus® va fi direcționat către „StartEDU 3.0”, un program realizat alături de Asociația Pastel. Acesta sprijină copiii din zone izolate ale Deltei Dunării cu kituri școlare complete, ateliere creative și sesiuni de dezvoltare personală. În ediția precedentă, peste 3.000 de produse au ajuns la elevi din C.A. Rosetti, Letea, Periprava și Sfiștofca, demonstrând rezultatele concrete ale proiectului.

Oferta este valabilă în toate magazinele Kaufland din România, în limita stocului disponibil.

Mai multe detalii pe kaufland.ro și în aplicația Kaufland card.

