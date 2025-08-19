(P) HUAWEI MatePad 11.5 (2025), educație digitală: De ce ecranele mate pot reduce efectele negative ale expunerii prelungite

19-08-2025 | 18:03
Huawei promo

Studenții petrec zilnic ore întregi în fața laptopurilor, tabletelor și telefoanelor, fie pentru cursuri online, fie pentru documentare, proiecte sau chiar relaxare.

Expunerea prelungită la lumina artificială a ecranelor aduce inevitabil un risc: oboseala digitală a ochilor, un disconfort tot mai des întâlnit în rândul tinerilor.

Huawei promo

Noua tabletă HUAWEI MatePad 11.5 (2025) vine cu o soluție inteligentă pentru această provocare: ecranul PaperMatte, creat special pentru a reduce reflexiile și a imita senzația de citire pe hârtie. În comparație cu generațiile anterioare, tableta promite o experiență de vizualizare mai clară, cu 60% mai puține reflexii și un nivel ridicat de confort vizual, confirmat prin certificări internaționale.

Huawei promo

Confort vizual în orice condiții: E-Book Mode, creat pentru citit

Fie că studiezi într-o bibliotecă, într-o cafenea sau chiar în aer liber, la soare, noua tehnologie Nanoscale Magnetron Optical Coating menține textul lizibil și culorile naturale. Mai mult, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) are integrate modurile ”E-Book” și ”Color book”. Acestea reproduc experiența de citire a unui manual tipărit, o funcție extrem de utilă pentru studenții care petrec ore întregi pe tabletă.

Specialiștii spun că astfel de îmbunătățiri pot reduce nu doar oboseala oculară, ci și nivelul de oboseală cerebrală, ceea ce înseamnă mai multă concentrare și eficiență la orele de studiu.

Huawei promo

HUAWEI MatePad 11.5 (2025): Instrument de lucru și creativitate

Deși cântărește doar 515 grame și are o grosime de 6.1 mm, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) oferă performanțe apropiate de un laptop. Studenții primesc în pachet tastatura magnetică, iar până la final de septembrie, un M-Pencil de generația a treia cadou, ideal pentru luat notițe la cursuri sau pentru desen.

Aplicațiile dedicate, precum HUAWEI Notes sau GoPaint, transformă tableta într-un adevărat birou mobil. Notele scrise de mână pot fi ordonate automat, iar schițele sau proiectele creative capătă un aspect profesional.

Huawei promo

Autonomie pentru întreaga zi

Cu o baterie de 10.100 mAh, tableta asigură peste 14 ore de redare video și o zi întreagă de lucru fără încărcare. În plus, tehnologia SuperCharge 40W duce bateria la 100% în mai puțin de o oră și jumătate – suficient cât să fie mereu pregătită pentru cursuri, laboratoare și seri de film cu prietenii.

Huawei promo

Prețuri accesibile pentru studenți

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) este disponibilă în două variante – PaperMatte și standard. Versiunea PaperMatte costă 1999 lei, în HUAWEI Store, dar până la 30 septembrie beneficiază de o reducere directă de 300 de lei, plus M-Pencil cadou și protecție gratuită a ecranului timp de un an. Varianta standard are un preț de 1299 lei, cu discount suplimentar de 200 de lei pe perioada promoției.

Dată publicare: 19-08-2025 18:03

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

