(P) Ford lansează „Rabla de la Ford" – reduceri de până la 9.600 de euro

15-01-2026 | 10:15
Ford Rabla promo

În contextul incertitudinilor care au marcat anul 2025 privind lansarea programului Rabla, piața auto din România a resimțit un blocaj semnificativ.

Pentru a susține clienții și a ușura decizia de achiziție, Ford introduce „Rabla de la Ford”, un program propriu de discount-uri, disponibil atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, aplicabil gamei de autoturisme și vehicule comerciale.

Contextul este unul favorabil pentru Ford în România, după un an 2025 încheiat cu rezultate remarcabile – divizia Ford Pro de vehicule comerciale a dominat piața, atât la general, cât și la modele electrice, iar autoturismele electrice Ford au ocupat primul loc la vânzările din trimestrul al patrulea, cu o cotă de piață de 18%.

Autoturisme Ford

Ford Rabla promo

„Rabla de la Ford” pentru autoturisme oferă reduceri suplimentare consistente, ca substitut pentru programul guvernamental: 2.000 de euro TVA inclus pentru motorizările Hybrid, 3.000 de euro TVA inclus pentru Plug-in Hybrid și 9.600 de euro TVA inclus pentru modelele electrice.
În campanie intră modele populare din gama Ford, dar și autoturismele electrice cu prețuri de pornire competitive:

· Ford Puma Gen-E - de la 23.600 euro TVA inclus

· Ford Explorer – de la 29.200 euro TVA inclus

· Ford Capri – de la 31.500 euro cu TVA inclus

· Mustang Mach-E – 39.500 euro cu TVA inclus

Totodată, Ford introduce campania Ford Power Promise, prin care clienții care achiziționează un model electric beneficiază de o stație de încărcare gratuită, cu serviciu de montaj inclus, pentru o tranziție cât mai ușoară către electrificare.

Pentru mai multe detalii, accesați Ford Oferte Pentru Persoane Fizice | Ford RO sau Autoturisme | Modele Noi | Ford RO

Vehicule comerciale Ford

Ford Rabla promo

Pentru vehiculele comerciale, „Rabla de la Ford” include bonificații, după cum urmează:

· 2.000 euro TVA inclus pentru motorizările termice

· 3.000 euro TVA inclus pentru versiunile Plug-in Hybrid

· 6.000 euro TVA inclus pentru modelele electrice

Programul acoperă gama de vehicule comerciale aproape în întregime, dar printre cele mai importante modele care pot fi achiziționate, menționăm prețuri de pornire, precum:

· Ford Transit Courier - de la 13.700 euro fără TVA

· Ford E-Transit Courier – de la 22.200 euro fără TVA

· Ford Transit Custom Van Trend 280L 2.0 - de la 25.200 euro fără TVA

· Ford Transit Custom Trend 2.5 Duratec Plug-in Hybrid - de la 29.900 euro fără TVA

· Ford Transit Van 350L (L3H2) Trend 2.0L EcoBlue - de la 25.400 euro fără TVA

· Ford Ranger Double Cab XLT Plug-in Hybrid – de la 36.500 euro fără TVA

Pentru o ofertă personalizată, te așteptăm la cel mai apropiat distribuitor Ford din orașul tău.

Pentru mai multe detalii despre ofertele Ford, accesati Promoții Ford Pentru Vehicule Comerciale | Ford RO

Dată publicare: 15-01-2026 10:15

