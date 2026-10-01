Despre rezultatele acestor inițiative, despre provocările reciclării și despre prioritățile companiei la nivel global pentru următorii ani am discutat cu Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

1. Ce înseamnă sustenabilitatea pentru Nestlé și cum se vede această abordare în România?

Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă să producem astăzi hrană nutritivă și accesibilă, fără să consumăm resursele de care vor avea nevoie generațiile de mâine. Vrem să lăsăm în urmă o lume mai bună decât cea pe care am găsit-o. De aceea, la nivel global, Nestlé urmărește să sprijine tranziția cât mai rapidă către sisteme alimentare regenerative la scară largă. Ce înseamnă asta? Sistemele alimentare regenerative sunt acele sisteme care merg dincolo de simpla reducere a impactului negativ asupra solului și mediului și urmăresc să contribuie la refacerea ecosistemelor, de la reducerea impactului climatic la susținerea biodiversității.

În România, această direcție este susținută prin proiecte concrete de educație pentru mediu în școli, plantare de puieți în zone expuse deșertificării și campanii de conștientizare privind colectarea separată. Preferăm să vorbim despre acțiuni și rezultate măsurabile: numărul de elevi implicați, numărul de puieți plantați, procesele concrete de colectare puse la dispoziția consumatorilor. Aceste inițiative nu rezolvă singure provocările de mediu, dar pot contribui, alături de infrastructură, reguli clare și implicarea celorlalți actori, la schimbări pe termen lung.

2. Care sunt principalele proiecte locale și ce rezultate au avut până acum?

Credem cu tărie în crearea de noi obiceiuri pentru generația de mâine. Unul dintre proiectele noastre este „Planeta Albastră Contează pe Tine”, dedicat educației pentru mediu. Copiii învață despre colectarea separată, economisirea apei și energiei, biodiversitate și agricultură regenerativă într-un program derulat de Fundația PRAIS. Între 2021 și 2025, peste 107.000 de elevi au beneficiat de proiect, iar în anul școlar 2025-2026 au fost înscrise 312 școli din 31 de județe și 179 de localități.

Prin proiectul POPAS am finanțat primul studiu de biodiversitate pentru Parcul Național Cozia și am plantat puieți de salcâm pe o suprafață de cinci hectare din vecinătatea parcului. Separat, prin inițiativa Pădurea de Miere Nestlé, între 2020 și 2025 au fost plantați 120.000 de puieți de salcâm în județe din sudul țării. Pentru anul 2026 este planificată extinderea proiectului cu încă 30.000 de puieți. Salcâmii au fost aleși pentru că oferă hrană albinelor și sprijină comunitățile de apicultori, iar rădăcinile lor ajută la fixarea solului afectat de alunecări de teren sau inundații, în zone expuse deșertificării.

3. Ce schimbări urmăriți în zona ambalajelor și cum funcționează colectarea capsulelor de cafea?

Abordarea noastră se bazează pe trei direcții la nivel global, cu impact direct și imediat în activitatea locală: reducerea cantității de ambalaje, îmbunătățirea designului acestora și susținerea sistemelor de colectare, sortare și reciclare. Lucrăm la reducerea utilizării plasticului virgin, la creșterea ponderii materialului reciclat și la proiectarea ambalajelor astfel încât să fie compatibile cu sistemele de reciclare disponibile, acolo unde ele există. Înlocuirea unui material cu altul este analizată în funcție de fezabilitatea tehnică, cât de bine este protejat produsul din perspectiva siguranței alimentare, dar și de gradul de acceptare din partea consumatorilor. Inovațiile puse pe piață în ultimii ani sunt rezultatul muncii sutelor de experți care lucrează la nivel global în cadrul Nestlé Institute for Packaging Sciences.

Deoarece cercetarea, dezvoltarea și inovațiile în zona ambalajelor provin de la nivel global, în România ne concentrăm pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la colectarea separată și reciclare, dar și pe proiecte concrete pentru capsule de cafea. În acest sens, am dezvoltat în 2024 „ReciCLARea e totul!”, care explică simbolurile de colectare de pe ambalaje și procesul de colectare și reciclare a ambalajelor din industria alimentară. Specific pentru industria pe care o reprezentăm, proiectul a adus în discuție colectarea și reciclarea ambalajelor flexibile din plastic, precum polietilena și polipropilena, esențiale pentru siguranță alimentară. Proiectul a început în câteva școli gimnaziale din București, campania fiind ulterior extinsă către consumatori. Este un prim pas important, dar succesul pe termen lung al unei astfel de inițiative depinde de un efort comun – colaborare între actori pe întregul lanț, infrastructuri de colectare eficiente și un cadru legislativ adecvat.

Ca sprijin pentru consumatori, am lansat în urmă cu peste opt ani sistemul de colectare Nespresso®, care include în prezent opțiuni de returnare gratuită prin curier și prin easybox. După preluare, aluminiul este separat de zațul de cafea și este trimis spre reciclare, iar zațul este utilizat pentru compost sau energie. În ultimii ani, NESCAFÉ® Dolce Gusto® a inițiat un proces de colectare separată pe baza unor parteneriate comerciale, consumatorii din mai multe orașe putând duce capsulele folosite în magazinele partenere. În acest flux, zațul este utilizat pentru producerea de biogaz, iar plasticul este trimis separat spre reciclare.

4. Care sunt prioritățile pentru următorii ani?

Prioritățile noastre vizează reducerea ambalajelor, designul lor, explorarea soluțiilor de reutilizare sau reumplere, susținerea reciclării și informarea consumatorilor, precum și continuarea colaborării cu partenerii din industrie și retail. Vom continua să analizăm alternative la plastic, precum soluțiile pe bază de hârtie sau materialele care pot fi compostate industrial sau în gospodărie, acolo unde acestea sunt fezabile din punct de vedere tehnic și asigură protecția necesară produsului, pentru a le oferi în continuare consumatorilor produsele preferate.