În anii ’90, drumul către medic era, pentru mulți români, un traseu greu de anticipat. Nu știai întotdeauna când prinzi loc, cât ai de așteptat sau dacă vei ajunge, în ziua respectivă, în cabinet. De aceea, controlul preventiv era adesea amânat, iar medicul era căutat mai ales atunci când durerea, febra sau oboseala nu mai puteau fi ignorate.

Acum 30 de ani, când Regina Maria a lansat primul abonament medical din România, ideea era tocmai aceasta: să elimine barierele care îi țineau pe oameni departe de medic. Într-o perioadă în care consultațiile erau asociate aproape exclusiv cu apariția unei probleme de sănătate, abonamentul a oferit acces predictibil la servicii medicale și a început să schimbe relația pacienților cu prevenția. Pentru prima dată, mersul la medic nu mai însemna doar tratarea unei afecțiuni, ci putea deveni un gest firesc de grijă față de propria sănătate.

Mersul la medic începea cu o coadă și se încheia, de multe ori, cu o amânare

Pentru pacienții care își amintesc policlinicile anilor ’90, accesul la medic însemna adesea răbdare, timp pierdut și multă incertitudine. Programările nu erau mereu clare, bonurile de ordine nu garantau că vei intra în cabinet, iar o zi începută pe holul unei policlinici putea să se încheie fără consultație.

Mulți pacienți plecau de acasă cu un dosar în mână și cu speranța că vor reuși să fie văzuți de medic. În el se aflau analize mai vechi, bilete de trimitere, scrisori medicale, rețete și rezultate care trebuiau explicate din nou, de fiecare dată. Dacă lipsea o foaie, lipsea uneori o parte importantă din povestea medicală a pacientului. Într-un astfel de sistem, prevenția era greu de transformat într-un obicei. Pentru mulți oameni, ideea de a merge la medic „doar ca să vezi dacă ești bine” părea un lux.

„Când accesul la medic este complicat, oamenii încep să negocieze cu propriile simptome. Mai așteaptă o săptămână, își prescriu singuri <<rețete>> de la farmacie sau de la plafar și speră că problemele vor trece. Partea îngrijorătoare este că, de multe ori, simptomele chiar se reduc temporar, iar pacienții ajung la medic abia când ele revin și devin de neignorat. Așa se pierde, de multe ori, momentul cel mai bun pentru intervenție: acela în care o afecțiune este încă la început și poate fi gestionată simplu.”, spune Dr. Raluca Costache, Medic specialist Medicină internă în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Provocarea rămâne actuală și astăzi. Un studiu* realizat de Rețeaua de Sănătate Regina Maria în 2026 arată că principalul obstacol care îi împiedică pe români să ajungă la controalele medicale de rutină este costul consultațiilor și al investigațiilor, menționat de aproape jumătate dintre respondenți. Pe locul al doilea se află lipsa timpului. Tocmai de aceea, abonamentul medical continuă să fie unul dintre cele mai eficiente instrumente prin care accesul la prevenție devine mai simplu și mai predictibil.

Astăzi, pacientul nu mai pornește de la zero la fiecare consultație

Dacă dosarul cu șină era simbolul unei medicine fragmentate, profilul medical digital marchează trecerea către un sistem în care informația circulă mai repede și mai coerent. Pentru pacient, asta înseamnă că istoricul lui nu mai depinde de câteva foi aduse de acasă. Pentru medic, înseamnă mai mult context și decizii mai bine fundamentate.

Programările pot fi făcute online, inclusiv în afara programului clasic de lucru. Rezultatele analizelor pot fi accesate rapid, digital. Pacientul primește notificări și remindere, poate verifica recomandări și poate urmări mai ușor pașii următori. În plus, sistemele de feedback și evaluare a medicilor au schimbat felul în care pacientul se raportează la experiența medicală: nu mai este doar beneficiar pasiv, ci participant activ.

„Pentru un medic, istoricul pacientului reprezintă una dintre cele mai importante resurse. Un rezultat izolat spune ceva. Dar același rezultat, văzut în contextul analizelor anterioare, al simptomelor, al tratamentelor și al investigațiilor, spune mult mai mult. Digitalizarea ajută tocmai aici: pune cap la cap informații care, înainte, erau risipite.”, spune Dr. Raluca Costache.

Impactul acestei schimbări se vede cel mai bine în comportamentul pacienților care beneficiază de un abonament medical. Accesul facil la consultații și investigații transformă prevenția într-un obicei, nu într-o excepție. Datele Regina Maria arată că un abonat ajunge la medic, în medie, de aproape trei ori mai des decât o persoană fără abonament, cu aproximativ șapte vizite medicale pe an. Această frecvență mai mare a controalelor preventive crește șansele de depistare timpurie a unor afecțiuni și permite intervenția înainte ca problemele de sănătate să devină complexe sau costisitoare.

„Un pacient care ajunge la un control preventiv potrivit vârstei, istoricului și stilului său de viață ne dă șansa să acționăm devreme. Descoperim frecvent probleme precum hipertensiune, diabet, anemii, probleme tiroidiene sau modificări care nu dor și nu dau imediat simptome, dar care pot duce la complicații, în timp. Când le identificăm în stadii incipiente, tratamentul este de multe ori mai simplu, mai eficient și mai puțin costisitor.”, explică medicul.

În ultimii 30 de ani, abonamentul medical a schimbat nu doar felul în care oamenii ajung la medic, ci și felul în care se raportează la propria sănătate. A mutat accentul de la reacție la prevenție și monitorizare continuă. Astăzi, el nu mai înseamnă doar acces rapid la consultații, ci un parcurs medical coerent: programări digitale, istoric medical integrat, monitorizare și o relație constantă cu medicul.

Poate că aceasta este cea mai importantă schimbare produsă în ultimii 30 de ani: sănătatea nu mai începe atunci când apare o urgență. Începe mai devreme, printr-un comportament preventiv construit pas cu pas, iar abonamentul medical este unul dintre instrumentele care au făcut posibilă această transformare.

Articol susținut de Regina Maria.