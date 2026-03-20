(P) Cum a găsit Camil, antrenor personal, echilibrul între viața profesională și personală, în Greenfield: „Ritmul este calm”

Să locuiești și să lucrezi în același cartier este un lux de care nu mulți se pot bucura, mai ales într-un oraș mare.
Camil Dumitriu, antrenor personal la clubul de wellness din cartierul Greenfield Băneasa, se bucură din plin de acest avantaj. Faptul că apartamentul lui se află lângă locul de muncă îl ajută să găsească un echilibru între job și viața personală, echilibru susținut și de apropierea de natură și liniștea pe care a găsit-o în cartier.
„Aici pot avea un ritm de viață mai așezat. Îmi rămâne timp pentru cei dragi.”
Camil are 50 de ani și locuiește în Greenfield din 2021. A ales acest cartier pentru ceea ce el numește „echilibrul dintre natură și organizare”.
„Ai liniște, aer curat și infrastructură bună. Pentru mine a contat faptul că pot avea un ritm de viață mai așezat, fără timp pierdut în trafic”, spune el.
De trei ani, Camil este antrenor personal la Wellness Club by Greenfield, iar faptul că are locuința în apropiere este un câștig din punctul de vedere al eficienței.
„Pot să mă antrenez în pauze, deseori împreună cu partenera mea, și îmi rămâne timp pentru cei dragi. Energia pe care nu o consum în trafic o investesc în muncă și în viața personală. Ritmul este mai calm și mai eficient aici. Am mai mult timp real pentru muncă, antrenamente și familie”, precizează Camil, adăugând că a observat o schimbare în calitatea vieții lui de când locuiește în Greenfield, comparativ cu traiul mai aproape de centrul orașului.
În plus, cartierul se află chiar lângă pădure, iar acest lucru îl ajută să aibă parte de timp de calitate în natură cu fiul său.
„Când vremea permite, ieșim cu bicicleta în pădure și petrecem timp în aer liber. Chiar dacă nu locuiește permanent cu mine, pentru noi contează mult faptul că avem natura aproape și putem face mișcare împreună”, povestește Camil.
„Cartierul oferă cadrul potrivit pentru mișcare zilnică”
Pentru un om pasionat de fitness și nutriție, ca el, disciplina este esențială, iar Camil aplică acest principiu atât în cazul lui, cât și în cazul persoanelor pe care le antrenează.
„Zilele mele încep devreme, cu primele antrenamente. Lucrez cu oameni diferiți, dar cu un obiectiv comun: sănătate și progres real. Îi încurajez pe cei cu care lucrez să vadă sănătatea ca pe un sistem: mișcare constantă, alimentație corectă, somn și disciplină. Cartierul oferă cadrul potrivit pentru mișcare și timp petrecut în aer liber. Le spun mereu că progresul nu vine din extreme, ci din consecvență”, explică antrenorul.
Când este vorba despre propriul program de antrenament, Camil se menține în formă pentru că face mișcare în mod regulat, punând accent pe forță, mobilitate și recuperare. La fel de importantă este și nutriția.
„Prefer zona de forță și petrecerea timpului în aer liber. Mă antrenez preponderent în sală, iar seara ieșim la plimbări prin cartier. Mișcarea eficientă înseamnă antrenament adaptat vârstei și obiectivelor, nu competiție inutilă. Cred că sportul și alimentația trebuie să funcționeze împreună. Mă bucur că în cartier se dezvoltă inițiative care vor face nutriția echilibrată mai accesibilă zilnic pentru comunitate”, mai declară el.
„O comunitate activă, cu mulți oameni preocupați de familie și sănătate”
De altfel, datorită rolului său de antrenor personal, Camil are posibilitatea de a-i cunoaște mai bine pe oamenii din comunitatea Greenfield.
„Prin activitatea mea la club am ajuns să cunosc mai bine vecinii, într-un context constructiv, bazat pe obiective și încredere. Este o comunitate activă, cu mulți oameni preocupați de familie și sănătate”, spune el.
De comunitatea din cartier se bucură și mama lui Camil, care locuiește tot în Greenfield, într-un apartament cu grădină. Antrenorul precizează că liniștea, aerul curat și siguranța din cartier l-au determinat să achiziționeze aici o locuință pentru mama sa.
„Am considerat că este un mediu potrivit pentru un stil de viață mai relaxat. Mamei îi place că poate ieși zilnic la aer și că zona este liniștită. Apreciază comunitatea și vecinii care i-au devenit apropiați în timp”, mai precizează Camil.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Etichete:
advertorial,
Dată publicare:
Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod
independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.