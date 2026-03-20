(P) Cum a găsit Camil, antrenor personal, echilibrul între viața profesională și personală, în Greenfield: „Ritmul este calm”

Camil Dumitriu, antrenor personal la clubul de wellness din cartierul Greenfield Băneasa, se bucură din plin de acest avantaj. Faptul că apartamentul lui se află lângă locul de muncă îl ajută să găsească un echilibru între job și viața personală, echilibru susținut și de apropierea de natură și liniștea pe care a găsit-o în cartier.

„Aici pot avea un ritm de viață mai așezat. Îmi rămâne timp pentru cei dragi.”

Camil are 50 de ani și locuiește în Greenfield din 2021. A ales acest cartier pentru ceea ce el numește „echilibrul dintre natură și organizare”.

„Ai liniște, aer curat și infrastructură bună. Pentru mine a contat faptul că pot avea un ritm de viață mai așezat, fără timp pierdut în trafic”, spune el.

De trei ani, Camil este antrenor personal la Wellness Club by Greenfield, iar faptul că are locuința în apropiere este un câștig din punctul de vedere al eficienței.

„Pot să mă antrenez în pauze, deseori împreună cu partenera mea, și îmi rămâne timp pentru cei dragi. Energia pe care nu o consum în trafic o investesc în muncă și în viața personală. Ritmul este mai calm și mai eficient aici. Am mai mult timp real pentru muncă, antrenamente și familie”, precizează Camil, adăugând că a observat o schimbare în calitatea vieții lui de când locuiește în Greenfield, comparativ cu traiul mai aproape de centrul orașului.

În plus, cartierul se află chiar lângă pădure, iar acest lucru îl ajută să aibă parte de timp de calitate în natură cu fiul său.

„Când vremea permite, ieșim cu bicicleta în pădure și petrecem timp în aer liber. Chiar dacă nu locuiește permanent cu mine, pentru noi contează mult faptul că avem natura aproape și putem face mișcare împreună”, povestește Camil.