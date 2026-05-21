(P) Kaufland lansează Kari Era – un avatar AI pentru orientarea în carieră a tinerilor

Kaufland România lansează Kari Era, un avatar AI de orientare profesională dedicat celor aflați la început de drum, disponibil prin conversație directă pe WhatsApp, dezvoltat în parteneriat cu Digital Nation, într-un context în care începutul de carieră este marcat de incertitudine pentru mulți tineri.

Evenimentul de lansare a avut pe 29 aprilie, la Halo Events Center din București și a reunit studenți, media, invitați speciali, precum și reprezentanți ai companiei, într-un format interactiv, construit în jurul provocărilor reale ale tinerilor aflați la început de carieră. Programul a inclus intervenții din partea echipei Kaufland România și a partenerilor implicați în dezvoltarea proiectului, precum și momente artistice și interactive, în cadrul cărora participanții au putut descoperi și testa direct modul în care funcționează avatarul Kari.

Proiectul pornește de la o realitate confirmată chiar de tineri, în urma unui studiu dedicat: începutul de carieră este tot mai dificil într-o piață a muncii aflată în continuă transformare. Mulți se confruntă cu un decalaj între pregătirea academică și cerințele reale ale angajatorilor, cu procese de recrutare în schimbare și cu dificultatea de a identifica oportunități care li se potrivesc cu adevărat, atât din perspectiva intereselor, cât și a competențelor. Ca răspuns la aceste provocări, Kaufland România a dezvoltat Kari Era, un avatar AI care oferă ghidaj concret pentru luarea unor decizii informate în carieră. Compania își asumă, astfel, un rol activ, ca angajator și partener în procesul de orientare profesională.

„Datele din studiul nostru arată că tinerii sunt pregătiți să intre pe piața muncii, dar au nevoie de mai multă claritate pentru a face alegeri informate încă de la început. Pentru noi, acest lucru a însemnat să regândim modul în care oferim sprijin: atât prin roluri disponibile, cât și printr-un instrument care poate răspunde concret întrebărilor pe care tinerii le au în fiecare etapă, de la „ce mi se potrivește?” până la „care sunt pașii următori?”. Prin Kari Era, ne-am propus să aducem mai aproape acest tip de îndrumare, într-un format accesibil, adaptat modului în care tinerii interacționează astăzi și care le oferă răspunsuri relevante, în timp real. Ne dorim ca această inițiativă să contribuie la decizii mai bine informate și la un început de carieră mai clar, bazat pe alegeri bine fundamentate.”, declară Estera Anghelescu, Director Recrutare și Employer Branding, Kaufland România.

Conform datelor, începutul de carieră rămâne un proces marcat de incertitudine și lipsă de direcție pentru mulți tineri. Doar 37% declară că se simt confortabil atunci când își caută un loc de muncă, în timp ce aproape 4 din 10 se simt nesiguri în acest proces. Principala barieră este lipsa experienței, menționată de 63% dintre respondenți, urmată de percepția că educația nu este suficient aliniată la cerințele actuale ale pieței muncii (50%).

În același timp, dificultatea nu ține doar de oportunități, ci și de claritate: aproape o treime dintre tinerii de 18-19 ani spun că nu știu de unde să înceapă, iar mulți resimt lipsa informațiilor relevante și a unor pași concreți de urmat. În acest context, tot mai mulți apelează la soluții digitale: 21% folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială pentru orientare profesională, însă tinerii au nevoie în continuare de răspunsuri relevante pentru situația lor și de îndrumări clare despre ce au de făcut mai departe.

Pe de altă parte, studiul indică și o deschidere clară către soluții inovatoare: 71% dintre respondenți consideră conceptul Kari Era inovator, iar 63% spun că ar folosi un astfel de mentor în parcursul lor profesional, ceea ce confirmă nevoia reală pentru instrumente digitale relevante și adaptate contextului actual al pieței muncii.