Dr. Ion Zeca, medic primar chirurgie generală, coordonator departament chirurgie robotică: „Unitata robotică este o unitate creată de oameni, pentru oameni. În aceași măsură, unitatea robotică trebuie să fie controlată de om pentru a beneficia de calitățile tehnice esențiale pe care robotul le poate implementa în actul chirurgical. Pentru acest tip de chirurgie vă puteți adresa Spitalului Băneasa Tumor Center Hospital. Numai împreună, făcând o echipă, putem să învingem boala”
(P) Chirurgia robotică este despre oameni
Robotul nu ia decizii, nu stabilește tratamente, nu cunoașt pacientul. Oamenii o fac.
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