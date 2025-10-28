(P) Cel mai bun upgrade de Black Friday: un curs de engleză Oratorica

De câte ori ai zis ceva în engleză și ți-ai dat seama după că puteai spune mai bine? Sau ai tăcut, doar ca să nu greșești.

Știi exact ce vrei să spui, ai ideea clară în minte, dar te împiedici fix în momentul în care trebuie să o transformi în cuvinte. Atunci îți zici că e timpul să schimbi ceva.

Dar mereu intervine altceva: o zi aglomerată, o scuză, un „lasă că încep săptămâna viitoare”. De data asta ai motivul perfect să nu mai amâni.

De ce acum?

Până pe 7 noiembrie, ai 20% reducere la înscrierea la orice curs de engleză sau altă limbă străină. Tot ce trebuie să faci este să spui managerului codul HELLOFRIDAY.

Treci o evaluare gratuită ca să vezi exact de unde pornești, alegi cursul potrivit și în câteva zile ești deja la prima lecție.

Totul e online, live și interactiv, fără drumuri, fără scuze, fără stres. Doar tu, un telefon sau laptop și profesori care chiar știu să te facă să vorbești.

Cursuri care îți schimbă felul în care înveți engleza

Lecțiile de engleză Oratorica nu se simt ca orele clasice de la școală. Discuți, greșești, râzi, înveți, iar progresul se simte rapid.

Grupele sunt mici, cu cel mult 9 cursanți, ca fiecare să aibă timp real de vorbire. Profesorii te implică în conversație, te fac să gândești în engleză, nu doar să traduci. Și exact asta e diferența: nu mai „înveți engleza”, o trăiești.

Poți participa de oriunde: de acasă, dintr-o cafenea sau chiar în pauza de prânz la birou. Totul se întâmplă în timp real, cu oameni reali.

Ai tot așteptat momentul potrivit? Uite-l.

Peste 65.000 de cursanți au ales deja Oratorica și au descoperit că începutul e mai simplu decât pare. Unii și-au găsit jobul visat, alții călătoresc fără stres, iar mulți pur și simplu se bucură că pot vorbi cu încredere. Toți au pornit din același loc, dintr-o decizie mică luată la momentul potrivit. Unii aleg engleza, alții se lasă cuceriți de farmecul limbii franceze. Iar școala de franceză Oratorica e locul unde visul prinde contur.

De Black Friday, ai ocazia să faci și tu același pas.Reducerea trece, dar ce înveți acum rămâne cu tine. Până pe 7 noiembrie, spune managerului HELLOFRIDAY și profită de 20% reducere la cursurile online Oratorica.

