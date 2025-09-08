(P) BRD aduce The Original Superstars live la Festivalul Enescu 2025 - Popstar înainte de Pop

Fără reflectoare LED și fără camere de filmat, fără feed-uri sau virale, dar cu un ecou care traversa generații. Muzica lor se transmitea prin cronici și partituri copiate de mână, iar faima creștea cu fiecare sală plină.

Aparițiile lor erau comentate, disputate, dorite. Au creat stiluri, au răsturnat convenții și au trăit vieți demne de prima pagină.

Ei au fost starurile de dinainte sǎ existe staruri!

Redescoperă-i pe George Enescu, J.S. Bach, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart, Franz Liszt sau Richard Wagner în cea mai nouă campanie BRD la Festivalului Internațional George Enescu: The Original Superstars. Muzica clasică readusă în prezentul culturii contemporane așa cum n-ai mai auzit-o până acum: cu povești legendare, întâmplări nemaiauzite, concerte alternative - Enescu în Control, powered by BRD, și multe alte surprize.

Franz Liszt, Popstar înainte de Pop

Liszt a fost showmanul absolut. A inventat recitalul solo de pian și a ridicat performanța la rang de manie. Avea părul lung, apariții scenice studiate și o tehnică aproape magică. Presa a inventat pentru el un termen: Lisztomania, descriind isteria publicului care își făcea brățări din corzile rupte. Fanii colecționau mănuși aruncate pe scenă. Era feblețea aristocrației, darling-ul presei, idolul care umplea săli peste tot în Europa.

Și dacă azi ne gândim la vedete rock care fac titluri cu fiecare apariție, Liszt le-a anticipat cu un secol și jumătate. Aparițiile lui nu erau simple concerte, ci adevărate spectacole: intrări calculate, gesturi teatrale, priviri care țineau publicul cu sufletul la gură.

Succesul lui era o combinație de talent pur și un simț instinctiv al spectacolului. Liszt știa să-și aleagă repertoriul astfel încât să uimească, dar și să emoționeze. În jurul lui s-a născut pentru prima dată ceea ce astăzi am numi cultura fanilor.

Dincolo de isteria publicului, Liszt era un compozitor care explora limitele pianului și lăsa în urmă lucrări ce aveau să influențeze generații întregi. Dar pentru contemporanii săi, rămânea mai ales fenomenul: artistul pe care toată lumea voia să-l vadă, să-l audă, să-l atingă. Înainte ca mass-media modernă să existe, un pianist reușea să fie urmărit, comentat și venerat. Înainte de Beatles sau Michael Jackson, a existat Liszt - Superstarul.

Superstar Originals

Înainte de Michael, Hendrix sau Beatles, scena aparținea lui Beethoven, Mozart sau Enescu. Genii, extravaganți, revoluționari, adorați, invidiați, respectați. Legendari. Poveștile lor magice se găsesc pe fundația9.ro/festivalulenescu. De la bio-uri pline de picanterii, până la secțiunea People of Enescu sau articolele și materialele pregătite de jurnaliștii de la Scena9 și Școala9, playlisturi de Spotify cu hituri clasice, recomandări de concerte și update-uri din sălile de concert, site-ul Fundația9 BRD The Original Superstars, lansat cu ocazia Festivalului Internațional George Enescu, este locul în care trebuie să fii ca să fii conectat la fenomenul Enescu 2025, dar și la cei care au deschis drumul pentru ce înseamnă muzica acum.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

