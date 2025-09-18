(P) BRD a adus muzica festivalului mai aproape de tineri cu seria Enescu în Control – powered by BRD

Festivalul Internațional George Enescu nu se trăiește doar în sălile consacrate de concert. În 2025, pentru prima dată, muzica festivalului a intrat pe scena alternativă a Bucureștiului și a ajuns în Club Control.

Seria Enescu în Control - powered by BRD aduce clasicul mai aproape de noile generații printr-un format liber, fără bariere între scenă și public, unde partiturile sunt reinterpretate prin jazz, muzică electronică sau improvizație.

Seria Enescu în Control - powered by BRD a deschis un nou capitol în povestea festivalului. Aici, muzica clasică a renunțat la formalism și a căpătat libertatea unui concert live: publicul stă în picioare, aproape de artiști, iar clasicul se amestecă liber cu jazz, electronic și percuție contemporană. Este clasicul trăit altfel, într-o atmosferă care amintește mai mult de un festival contemporan decât de o sală de concert tradițională.

Un alt tip de experiență

În serile de miercuri, de la ora 22:00, Club Control s-a transformat într-un spațiu în care Mozart, Bach sau Enescu au întâlnit jazzul, muzica electronică, improvizația sau big band-ul. Publicul a descoperit cum partiturile vechi de sute de ani pot deveni pretexte pentru dialoguri muzicale neașteptate, pline de energie și creativitate.

Janoska Ensemble a deschis seria cu un tur de forță prin epoci și genuri: de la Bizet la Beatles, de la Mozart la compoziții proprii, trecând prin improvizații care au amestecat tradiția cu experimentul. A urmat pianistul și compozitorul Francesco Tristano, care a adus în club un set ce a traversat granițele dintre baroc și techno, punându-l pe Bach în dialog direct cu muzica electronică minimalistă. Radio România Big Band, condus de Simona Strungaru, a oferit o seară electrizantă în care Enescu, Morricone și Rota au fost reimaginați prin sonorități de jazz.

Seria se încheie pe 17 septembrie cu Bucharest Percussion Ensemble, într-un concert care pune percuția în prim-plan: de la experimentele lui John Cage la minimalismul lui Steve Reich, de la reinterpretări ale lui Enescu la lucrări spectaculoase scrise special pentru ansamblu. O seară unde ritmurile devin spectacol, iar energia lor cucerește întreaga sală.

Astfel, Club Control, a devenit gazda unui capitol inedit din povestea Festivalului Enescu. Este o premieră care arată cum muzica clasică își poate găsi un loc firesc în spații urbane, unde publicul tânăr descoperă de obicei sonorități noi. Pentru publicul tânăr, experiența a fost o invitație de a trăi clasicul altfel - fără convenții, fără solemnitate, dar cu aceeași intensitate. Pentru melomanii consacrați, a fost o ocazie de a redescoperi muzica în altă lumină.

Proiectul Enescu în Control este susținut de BRD - Groupe Société Générale, partener principal al festivalului. Prin această inițiativă, BRD își continuă misiunea de a aduce muzica clasică mai aproape de tineri și de a arăta că ea poate fi trăită cu aceeași libertate ca orice alt festival contemporan.

Scopul nu este doar de a atrage mai mulți tineri în sala de concert, ci de a schimba percepția: clasicul nu e rigid, nu e prizonier al convențiilor, ci este viu, actual și deschis către experiment. Enescu în Control este exemplul cel mai clar - o punte între tradiție și prezent, între intensitatea unei partituri clasice și energia unui club.

Festivalul Internațional George Enescu 2025

Între 24 august și 21 septembrie 2025 Bucureștiul și alte orașe din țară găzduiesc una dintre cele mai mari manifestări de muzică clasică din lume: Festivalul Internațional George Enescu. Ediția 2025 are tema „Anniversaries / Celebrations”, marchează 70 de ani de la dispariția lui George Enescu și reunește peste 4.000 de artiști în 95+ / 100+ concerte. Pe afiș se regăsesc orchestre de top precum Orchestre National de France, Royal Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich și Royal Concertgebouw Orchestra, alături de soliști precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Sir András Schiff sau Alexandre Kantorow. BRD – Groupe Société Générale este partener principal al festivalului și susține inițiative care aduc clasicul mai aproape de noile generații, inclusiv seria nouă de concerte Enescu în Control, powered by BRD.

