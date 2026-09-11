Peste 800 de participanți C-level sunt așteptați la eveniment, iar până pe 15 septembrie este valabilă oferta Early-Bird cu prețuri reduse, pornind de la doar 99 euro/persoană: https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/

Content practic și inspirațional de la cei mai apreciați specialiști

§ Neil Patel (SUA) a venit, pentru prima oară în România, la GPeC în 2015 și a doua oară în 2017. Anul acesta Neil revine pe scena GPeC SUMMIT pe 13 octombrie, fiind unul dintre cei mai apreciați experți în Digital Marketing la nivel mondial.

Co-fondator al NP Digital și bestselling author al New York Times, Neil Patel este considerat Top Influecer de către The Wall Street Journal, iar Forbes îl include în top 10 marketeri la nivel mondial.

Recunoașterea sa internațională include distincții primite de la Președintele Barrack Obama și Organizația Națiunilor Unite.

În cadrul GPeC SUMMIT 13 octombrie, Neil Patel va vorbi despre ce ar trebui să facă brand-urile pentru a rămâne vizibile într-o lume în care Search-ul tradițional se schimbă.

§ Florian Arndt (Germania) este antreprenor, regizor și unul dintre cei mai apreciați speakeri pe tema Inteligenței Artificiale din Germania, fiind inclus de Startup Creator în Top 3 AI Keynote Speakers din Germania.

Supranumit de presă „AI Pope”, Florian combină expertiza în AI cu un stil dinamic de „infotainment”, transformând subiectele complexe în prezentări accesibile, relevante și captivante. În 2024, experiența sa în Inteligență Artificială l-a adus în postura de Consultant al Cancelariei Germane pe teme de AI.

Pe 13 octombrie, la GPeC SUMMIT, Florian Arndt va vorbi cu exemple concrete și use-case-uri practice despre 20 de instrumente AI care îți vor revoluționa business-ul.

§ A. Lee Judge (SUA) este expert în Content Marketing, business advisor specializat în dezvoltarea companiilor B2B, autorul cărții CASH și fondatorul Content Monsta, iar în calitate de speaker susține keynote-uri și sesiuni dedicate echipelor de Sales, Marketing și Revenue.

A. Lee Judge vine în București la GPeC SUMMIT pe 13 octombrie și va vorbi despre 5 KPI-uri noi care să te ajute să măsori conținutul de marketing.

Pe lângă speakerii internaționali, vor urca pe scena GPeC unii dintre cei mai cunoscuți specialiști locali, primii anunțați fiind: Tudor Manea (eMAG), Adrian Negrescu (Frames), Arthur Rădulescu (MerchantPro) și George Rășchitor (Sinaps).

Potrivit organizatorilor, urmează să fie anunțați și alți speakeri de calibru în foarte scurt timp.

GPeC Expo – locul pentru oportunități de afaceri între furnizorii de servicii și magazinele online

În paralel cu conferința GPeC SUMMIT, are loc GPeC Expo – locul ideal de Networking și oportunități de Business între furnizorii de servicii E-Commerce & Digital Marketing și afacerile online. Furnizorii își pot rezerva un spațiu expozițional de 4 sau de 6 mp, toate detaliile regăsindu-se pe site-ul GPeC.ro, în secțiunea dedicată: https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/gpec-expo/

Prețul închirierii unui spațiu expozițional pornește de la 499 EUR (ofertă specială pentru companiile start-up). Termenul pentru rezervarea unui spațiu este 2 octombrie 2026, în limita spațiilor disponibile.

Înscrieri cu preț redus până pe 15 septembrie

Până pe 15 septembrie 2026 este valabilă oferta Early Bird care asigură prețuri reduse pentru biletele de acces, acestea pornind de la doar 99 EUR + TVA/persoană pentru biletele de tip LITE.

Înscrierile la GPeC SUMMIT și toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/

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GPeC 2026 este un eveniment fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, Debonaire, DWF, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, OptiComm.AI, PayU, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, Smartbill, TrustMate, Visa

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: cyber_Folks