Cel puţin 11 persoane au murit, după ce o navă s-a răsturnat în apropiere de Puerto Rico

Ambarcaţiunea răsturnată, al cărui număr iniţial de ocupanţi este necunoscut, potrivit autorităţilor, a fost reperată la prânz. Mai multe persoane, care nu păreau să fie echipate cu veste de salvare, se aflau deja în apă.

Gărzile de coastă au trimis la fața locului mai multe elicoptere şi o barcă, la aproximativ 18 kilometri de insula pustie Desecheo, la vest de Puerto Rico.

