Incident în Scoția cu zeci de răniți. O navă s-a răsturnat într-un șantier naval din Edinburgh | FOTO

Serviciul scoțian de ambulanță a declarat că 15 persoane au fost transportate la spital, iar 10 persoane au fost tratate la locul incidentului de la Imperial Dock, Leith.

Incidentul s-a produs după ce nava de cercetare Petrel s-a desprins din suportul său de pe un doc uscat. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată nava de 3.000 de tone înclinată la un unghi de 45 de grade, notează BBC.

Un purtător de cuvânt al Forth Ports a declarat că incidentul s-a produs la instalația clientului său, Dales Marine Services.

Dales Marine Services, care administrează docul uscat, a declarat că ține legătura cu serviciile de urgență și nu poate face alte comentarii.

"Nu am avut nici un răspuns. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că cei implicați sunt sprijiniți", a declarat un purtător de cuvânt.

