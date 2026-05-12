Pentru 2,5 euro în Europa (şi preţuri diferite în alte regiuni), WhatsApp Plus încearcă să atragă utilizatorii cu o serie de funcţii cosmetice, dar şi cu cel puţin una de ordin funcţional.

Abonamentul include acces la 18 teme coloristice, 14 alternative la pictograma obişnuită, mai multe pachete de stickere animate şi 10 tonuri de apel.

Pe partea de funcţionalitate, abonaţii vor putea fixa până la 20 de chat-uri (în loc de 3) pe care să le acceseze rapid, chat-urile fixate fiind ţinute vizibile în partea de sus a ecranului.

Practic, WhatsApp Plus copiază ideea abonamentului pe care rivalul Telegram îl vinde de mai mulţi ani, limitându-se, în principal, la extraopţiuni cosmetice.

Funcţiile de bază ale aplicaţiei, inclusiv criptarea mesajelor, rămân disponibile tuturor celor peste 3 miliarde de utilizatori ai aplicaţiei deţinute de Meta.

Dincolo de WhatsApp Plus, compania mai testează un abonament, menit să ofere o experienţă lipsită de reclame.

Pentru moment, WhatsApp Plus este activ pentru un număr redus de utilizatori, urmând ca disponibilitatea acestuia să fie extinsă în săptămânile care urmează.