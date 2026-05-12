MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112

Ministerul de Interne a analizat intervenţia structurilor proprii în cazul fetei de 18 ani care a fost ucisă la o fermă din judeţul Bihor, după ce tatăl victimei a făcut mai multe acuzaţii.

Mihaela Ivăncică

El a sunat la 112 de mai multe ori şi a acuzat autorităţile că nu au fost în stare să-i salveze fiica. După ce fata a fost dată dispărută, trupul ei a fost descoperit de către administratorul fermei, care a ridicat în aer o dronă.

Ministerul de Interne a transmis, luni seară, precizări cu privire la intervenţia autorităţilor în cazul tragediei petrecute în judeţul Bihor, unde o fată de 18 ani a fost ucisă, după afirmaţiile potrivit cărora tatăl victimei ar fi apelat în repetate rânduri numărul unic de urgenţă 112.

„Din dispoziţia ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, au fost efectuate verificări privind modul de gestionare a apelurilor la 112 şi acţiunea structurilor MAI în acest caz”, se arată în comunicatul Ministerului de Interne.

Cronologia apelurilor la 112

Instituţia transmite detaliat, pe ore, datele disponibile după verificările preliminare:

La ora 11:45 a fost înregistrat primul apel la 112, efectuat de tatăl victimei: „Acesta a sesizat faptul că nu reuşeşte să ia legătura cu fata şi a menţionat că, la ferma unde aceasta efectua activităţi de practică, lucrează un cioban despre care a afirmat că are antecedente penale”.

„În urma informaţiilor furnizate în apel, fişa evenimentului a fost încadrată ca dispariţie de persoană şi direcţionată către structurile competente de poliţie. Interviul cu apelantul şi procesul de colectare a datelor necesare localizării şi încadrării evenimentului au avut o durată de aproximativ 4 minute, după care cazul a fost dispecerizat către echipajele operative”, a transmis MAI.

Potrivit datelor transmise de minister, poliţiştii direcţionaţi către intervenţie se aflau într-o altă localitate.

Totodată, a fost direcţionată şi o a doua patrulă, aflată la o distanţă mai mare faţă de zona intervenţiei. Ambele echipaje mobilizate au fost patrule mixte Poliţie – Poliţie de Frontieră.

La ora 12:08, acelaşi apelant a revenit cu un nou apel la 112, semnalând faptul că niciun echipaj nu ajunsese încă la faţa locului. Până la sosirea echipajelor de poliţie, administratorul fermei a ridicat o dronă, prin intermediul căreia a fost observat trupul victimei”, precizează MAI.

Victima a fost găsită decedată

La ora 12:12, primul echipaj de poliţie a ajuns la faţa locului şi a confirmat faptul că persoana era decedată.

La ora 12:22, a fost efectuat un nou apel la 112 de către acelaşi apelant, prin care s-a sesizat că victima a fost găsită decedată şi s-a solicitat intervenţia unui echipaj SMURD, care, de altfel, fusese solicitat anterior şi de către echipajul de poliţie sosit la faţa locului.

„În cadrul apelului, serviciul de ambulanţă participa deja în ascultare prin intermediul aplicaţiei integrate a sistemului 112”, se arată în informarea MAI.

La ora 12:23, a fost recepţionat un alt apel din partea aceluiaşi apelant, care a reiterat faptul că trupul victimei a fost găsit şi a insistat asupra trimiterii unui elicopter medical.

La ora 12:31, acelaşi apelant a revenit cu un nou apel prin care a solicitat din nou intervenţia elicopterului SMURD.

Elicopterul SMURD, întors din misiune

La ora 12:35, a fost alocat un elicopter SMURD de la baza Jibou, ulterior întors din misiune după evaluarea realizată de personalul medical aflat la faţa locului.

La ora 12:39, a fost înregistrat un alt apel efectuat direct către serviciul de ambulanţă, cu Poliţia în regim de ascultare, în cadrul căruia apelantul a semnalat faptul că elicopterul nu ajunsese la faţa locului.

La ora 12:47, la faţa locului a ajuns un echipaj EPA Sălard.

La ora 12:50, la faţa locului a ajuns un echipaj UTIM.

Concluziile preliminare ale MAI

„În ceea ce priveşte intervenţia structurilor de urgenţă, verificările efectuate până în acest moment indică faptul că echipajele medicale şi resursele ISU au fost mobilizate imediat după solicitarea acestora prin sistemul 112. Resursele medicale sunt alocate în momentul în care există date privind localizarea victimei şi necesitatea acordării de îngrijiri medicale. Din datele preliminare rezultă că elicopterul SMURD a fost întors din misiune după evaluarea realizată de personalul medical aflat la faţa locului, care a constatat lipsa semnelor vitale şi imposibilitatea efectuării unui transport medical util”, au menţionat oficialii MAI.

Aceştia subliniază că verificările „nu au evidenţiat întârzieri intenţionate sau refuzuri de intervenţie din partea structurilor MAI ori ale echipajelor operative”.

„Reafirmăm că orice situaţie în care există suspiciuni privind funcţionarea mecanismelor de intervenţie va fi verificată cu responsabilitate, iar eventualele măsuri necesare vor fi dispuse conform legii”, se mai transmite în comunicatul MAI.

Fata de 18 ani a fost ucisă la o fermă din Bihor, trupul ei fiind găsit pe câmp. Un bărbat a fost arestat în acest caz.

