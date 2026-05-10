Se pot acumula peste 15…20 de litri de apă pe metru pătrat. În jumătatea vestică se anunță vreme mai bună și se încălzește. Maximele pornesc de la 17 grade în depresiuni și ajung până la 28 de grade în sudul Banatului.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și Bărăganul. Pe aici domină vremea închisă, vor fi mai multe reprize de ploaie şi vântul crește în intensitate. Temperaturile cresc ușor și ajung la 22 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, în prima parte a zilei o să plouă slab, iar către seară apar averse cu tunete și fulgere. Se încălzește ușor şi la amiază vor fi 21 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi neplăcută, cu înnorări şi ploi în toată provincia. Vor fi și tunete, fulgere și condiții de grindină. Maximele ajung la 20 de grade la Bacău.

În nord-vestul țării apar averse destul de consistente în Transilvania, iar vântul se intensifică în timpul ploilor. În schimb, în Maramureș găsim soare și vreme bună. Temperaturile cresc uşor şi vor ajunge la 24 de grade.

În vestul țării predomină vremea frumoasă și doar în zonele mai înalte mai vin câteva averse. Se încălzește, iar în sudul Banatului, la Băile Herculane, se vor înregistra 28 de grade.

În Transilvania se anunță o zi cu înnorări și averse cu tunete şi fulgere, care pot să lase în urma cantități mai însemnate de apă. Pe alocuri vor fi condiții de grindină, iar temperaturile cresc față de ieri. La amiază vor fi 24 de grade la Alba Iulia.

În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă, cu temperaturi în creștere. Doar în zonele mai înalte mai apar câteva averse. După-amiază se vor înregistra 26 de grade la Drobeta-Turnu Severin, după ce ieri au fost 21 grade.

În regiunile sudice mai apar câteva reprize de ploaie, mai ales la deal și la munte. Vin câteva ploi slabe și în rest, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. Temperaturile, în creștere față de ieri, vor ajunge până la 25 de grade.

Vremea în București

În București s-ar putea să plouă slab la începutul zilei. Apoi apare soarele, se încălzeşte uşor şi se ating 23 de grade. Spre seară se adună norii și cresc șansele de averse. La noapte, cerul se degajează şi minimă coboară la 13 grade.

Vremea la Munte

La munte vin ploi slabe în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor. În restul masivelor găsim soare și vreme bună, dar către seară apar averse cu tunete și fulgere. Vântul se intensifică la altitudini mari.