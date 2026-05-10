Potrivit meteorologilor, până la ora 15:30, în municipiul Alba Iulia şi în alte zeci de localităţi din judeţele Alba şi Sibiu se vor semnala local averse torenţiale ce vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 - 55 km/h şi grindină de mici dimensiuni, sub 2 centimetri.

De asemenea, până la ora 15:30, în mai multe localităţi din judeţul Cluj sunt prognozate averse torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină de mici dimensiuni.

Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru perioade de maximum şase ore, precizează ANM.