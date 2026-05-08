În săptămâna 11 – 18 mai 2026, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în toată țara. În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a României, în special în zonele montane.

Pentru intervalul 18 – 25 mai 2026, meteorologii ANM estimează temperaturi apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, însă local deficitare în sud-vestul țării. În restul teritoriului, ploile vor avea valori apropiate de cele normale.

În săptămâna 25 mai – 1 iunie 2026, temperatura medie a aerului va continua să se situeze în jurul valorilor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Și regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile.

Pentru perioada 1 – 8 iunie 2026, ANM anunță că mediile valorilor termice vor rămâne apropiate de cele specifice începutului de iunie pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare local în zona montană, iar în restul țării se vor menține în jurul valorilor normale.