Cod galben de ploi torenţiale şi furtuni în 17 judeţe din România. Cum va fi vremea în Bucureşti

Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină.

Avertizarea este valabilă în 17 judeţe din Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali. Pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică, un alt Cod galben de ploi însemnate cantitativ va viza judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi, parţial, Harghita. În Bucureşti, vremea se răceşte şi va ploua slab. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben privind cantităţi de apă însemnate şi instabilitate atmosferică, valabilă sâmbătă, între orele 10.00 şi 22.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Dolj şi parţial în judeţele Hunedoara şi Alba.

”În cea mai mare parte a Olteniei şi a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...50 l/mp”, au transmis meteorologii. Fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala şi în restul zonelor, dar pe arii restrânse.

Un alt Cod galben va fi în vigoare de sâmbătă, de la ora 22.00, până duminică, la ora 10.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi parţial în Harghita. ”În nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Orientali vor fi averse ce vor acumula cantităţi de apă de 20...40 l/mp”, a arătat ANM. Cum va fi vremea în București În zona municipiului Bucureşti, sâmbătă vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 12...13 grade.

