Cod galben de ploi torenţiale şi furtuni în 17 judeţe din România. Cum va fi vremea în Bucureşti

Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenţionare Cod galben de ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină.

Claudia Alionescu

Avertizarea este valabilă în 17 judeţe din Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali.

Pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică, un alt Cod galben de ploi însemnate cantitativ va viza judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi, parţial, Harghita.

În Bucureşti, vremea se răceşte şi va ploua slab.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben privind cantităţi de apă însemnate şi instabilitate atmosferică, valabilă sâmbătă, între orele 10.00 şi 22.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Dolj şi parţial în judeţele Hunedoara şi Alba.

Vremea azi, 9 mai. Vor fi ploi în cea mai mare parte a țării cu descărcări electrice și condiții de grindină

În cea mai mare parte a Olteniei şi a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...50 l/mp”, au transmis meteorologii.

Fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala şi în restul zonelor, dar pe arii restrânse.

Un alt Cod galben va fi în vigoare de sâmbătă, de la ora 22.00, până duminică, la ora 10.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi parţial în Harghita.

În nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Orientali vor fi averse ce vor acumula cantităţi de apă de 20...40 l/mp”, a arătat ANM.

Cum va fi vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, sâmbătă vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 12...13 grade.

Vremea azi, 9 mai. Vor fi ploi în cea mai mare parte a țării cu descărcări electrice și condiții de grindină

Ziua de astăzi aduce vreme instabilă și ploi în cea mai mare parte a țării. Vor fi și descărcări electrice, condiții de grindină, iar cantitățile de apă ar putea depăși 30...40 de litri pe metru pătrat. 
Ploi torențiale în cea mai mare parte a țării. Județele sub Cod galben în weekend | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 8 mai, ora 12 – 10 mai, ora 10, care vizează cantități de apă moderate și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării.
Vremea azi, 8 mai 2026. Temperaturile rămân ridicate, însă atmosfera este instabilă și apar ploile

Vineri, atmosfera se menține instabilă. O să plouă la munte, în Transilvania, în Moldova și în Dealurile Munteniei. Apar câteva averse și în celelalte regiuni. 

