La nivel mondial, independenţa judiciară, alegerile credibile, libertatea de exprimare, libertatea presei şi accesul la justiţie se află toate la cele mai scăzute niveluri din ultimii cel puţin 30 de ani, potrivit Institutului Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală (International Idea), cu sediul la Stockholm.

Raportul anual al acestei organizaţii interguvernamentale, intitulat „Starea globală a democraţiei”, este considerat cel mai cuprinzător de acest gen, acoperind 174 de ţări şi evaluând performanţa democratică începând din 1975.

International Idea afirmă că declinul din SUA a fost deosebit de pronunţat, dar face parte dintr-o tendinţă globală, anul 2025 fiind al 11-lea an consecutiv în care numărul ţărilor care au înregistrat un declin democratic a fost mai mare decât cel al ţărilor care au înregistrat o îmbunătăţire – cea mai lungă perioadă de declin continuu de când think tank-ul a început să înregistreze aceste date.

„În 2025, provocările globale la adresa democraţiei şi dificultatea de a stopa erodarea acesteia au fost atât ilustrate, cât şi agravate de evoluţiile politice din Statele Unite”, declară autorii raportului.

„Preşedintele Donald Trump a acumulat rapid puterea în cadrul prerogativelor executive şi a folosit-o pentru a promova un set restrâns de obiective personale şi pentru a exercita represalii împotriva duşmanilor percepuţi … Rezultatele au avut consecinţe de anvergură, subminând statul de drept atât pe plan intern, cât şi internaţional, şi punând la încercare alianţe de lungă durată şi cooperarea multilaterală”, arată raportul.

Kevin Casas-Zamora, secretarul general al International Idea, avertizează că riscul de conflict a crescut odată cu deteriorarea democraţiilor. „Mesajul cheie al cercetării noastre este că investiţia în democraţie ar trebui să se afle în centrul strategiei de securitate a oricărei ţări”, spune el. „Legătura dintre erodarea calităţii democraţiei şi intensificarea conflictelor nu este recunoscută nici în procesul de elaborare a politicilor, nici în dezbaterea publică”, arată cercetătorul.

CELE MAI VIOLENTE CONFLICTE DIN 1946

Programul separat „Uppsala Conflict Data Program”, cu sediul la Universitatea din Uppsala, în Suedia, arată că anul 2025 a înregistrat cele mai violente conflicte – inclusiv cele mai multe conflicte interstatale – dintre toţi anii din baza sa de date, care datează din 1946.

Raportul International Idea a evidenţiat totuşi câteva evoluţii pozitive, inclusiv în Australia – unde grupurile societăţii civile au fost consultate cu privire la o strategie împotriva rasismului şi la confidenţialitatea online a copiilor, printre alte aspecte – şi în Siria, unde dictatura represivă a lui Bashar al-Assad a fost răsturnată.

În Bangladesh, Nepal şi Sri Lanka, protestele populare conduse de tineri au determinat demiterea unor lideri aflaţi de mult timp la putere, dar, după cum a remarcat raportul, „s-a dovedit dificil să se realizeze reforme semnificative şi de anvergură într-o perioadă scurtă de timp”.

SUA INFLUENŢEAZĂ ALTE ŢĂRI

Casas-Zamora spune că este evident că evenimentele din SUA au influenţat alte ţări. International Idea a adăugat SUA pe lista democraţiilor „în regres” pentru prima dată în 2021, subliniind o „deteriorare vizibilă” care, potrivit organizaţiei, a început în 2019.

Centrul de cercetare îşi bazează evaluările pe 50 de ani de indicatori ai democraţiei, clasificând ţările în una dintre cele trei categorii: democraţii, guverne „hibride” şi regimuri autoritare.

La nivel global, s-a constatat că statul de drept a fost cel mai slab domeniu al democraţiei în 2025, 71 de ţări – 41% dintre cele evaluate – fiind clasificate ca având performanţe slabe. De asemenea, s-a constatat că acesta se deteriorează rapid, 29 de ţări înregistrând tendinţe descendente.

„Orice se întâmplă în SUA are repercusiuni la nivel global. În prezent, asistăm la o epidemie de negare a rezultatelor electorale, al cărei «pacient zero» este actualul ocupant al Casei Albe”, a declarat Casas-Zamor.

„Nu sunt dispus să afirm că deteriorarea calităţii democraţiei este inevitabilă sau permanentă. Ea poate fi inversată”, a adăugat el. „Trăim într-o lume instabilă, iar asta înseamnă că pot apărea evenimente care să creeze oportunităţi politice foarte favorabile”, spune Casas-Zamor.

Cu toate acestea, în ciuda semnalelor pozitive din Nepal, Bangladesh şi din alte părţi, raportul prezintă, în ansamblu, o imagine sumbră. „În timp ce oamenii continuă să se opună deteriorării democraţiei, spaţiul civic se restrânge”, au scris autorii acestuia. „Societatea civilă şi angajamentul civic au avut de suferit, în parte din cauza utilizării pe scară largă a proceselor strategice împotriva participării publice, a legilor privind agenţii străini şi a incriminării protestelor paşnice”, arată autorii.