Atmosfera devine instabilă mai ales în jumătatea estică, pe unde vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt intens, poate și căderi de grindină. Aversele se întețesc la apropierea serii, iar în unele zone vor lăsa în urmă cantități mari de apă. E posibil să mai plouă puțin și în rest, iar vântul are intensificări în sud-vest, pe partea estică și în zona montană.

La noapte apar averse consistente, cu tunete și fulgere, în sudul și în centrul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, de asemenea, în masivele sudice și în cele estice, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul se întețește în timpul ploilor și ajunge la 60 de km/h. În rest găsim vreme mai bună, dar se mai răcește față de noaptea trecută. Minimele se încadrează între 6…7 grade în nord-vest și 19 grade în sud-estul extrem.

Mâine se face mai răcoare și în sud, și în sud-est, iar temperaturile ajung la valori sub normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Vor fi 18 grade în nordul Moldovei și 26…27 de grade în vestul Olteniei. Înnorările persistă în Dobrogea, pe unde continuă să plouă. După-amiază se adună norii și mai vin câteva averse și în Muntenia, în estul Olteniei, de asemenea, în zona montană.

Pe spații mai mici o să plouă și în Transilvania, și în Moldova. Se mai pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar mai ales în sudul țării o să cadă grindină. Vântul bate mai tare în est și în sud-vest, de asemenea, în zona Carpaților Meridionali și de Curbură.

Vremea în București

În București astăzi rămânem cu vremea caldă. La amiază se ating 30 de grade. Norii se înmulțesc, iar pe seară și la noapte apar averse cu descărcări electrice.

Mâine se răcorește și maxima se oprește la 25 de grade. Soarele se arată trecător, iar în a doua parte a zilei vin câteva reprize de ploi abundente.

Luni se mai îndreaptă vremea. E adevărat că, dimineața, vor mai fi ceva înnorări, dar amiaza aduce soare și vreme bună. Temperatura se oprește tot la 25 de grade.

Ziua de marți aduce vreme schimbătoare: scurte perioade însorite și ceva condiții de ploaie slabă. Maxima ajunge la 26 de grade - o valoare apropiată de normalul perioadei.

Vremea la munte

La munte astăzi o să plouă în special în Orientali și în Meridionali, pe unde se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Mai vin ceva averse slabe și în rest, iar vântul bate tare în timpul ploilor. Temperaturile scad în majoritatea masivelor.

Mâine vremea devine răcoroasă în aproape toată zona montană. După-amiază și seara se înnorează și o să plouă în masivele sudice și în cele estice. Vântul bate mai tare în Meridionali și în Carpații de Curbură.

Luni se adună norii în Carpații Occidentali, pe unde o să plouă slab. Mai vin câțiva stropi de ploaie și în rest, dar în ansamblu se anunță o zi frumoasă, cu un vânt ceva mai insistent.

Marți avem atmosferă schimbătoare și condiții de ploaie slabă în majoritatea masivelor. Temperaturile ajung la valori apropiate de normal.

Vremea la mare

La mare astăzi continuă vremea frumoasă și caldă. Maximele ating 27 de grade în stațiuni, iar apa mării ajunge la 24 de grade. Peste noapte se înnorează și vin câteva reprize de ploi torențiale.

Mâine crește instabilitatea. Nu prea vedem soarele și apar averse însoțite de descărcări electrice. După-amiază și noapte se întețește vântul, care ajunge la 50 de km/h. Se răcește, iar maximele se opresc la 20 de grade.

Și luni vor mai fi înnorări, dar temperaturile cresc și ajung la 24 de grade. Mai vin câțiva stropi de ploaie, iar vântul continuă să agite atmosfera.

Marți se îndreaptă vremea. Domină atmosfera însorită, vântul pierde din intensitate, iar maximele se mențin la valori similare cu cele de luni.