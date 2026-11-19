Ca parte a eforturilor de reducere a costurilor, grupul german vrea să renunţe la bonusuri, fie sub formă de numerar, fie ca zile suplimentare de concediu, şi să redeschidă negocierile cu sindicatul, căutând flexibilitate pentru a solicita mai multe ore lucrate fără a fi plătite suplimentar, potrivit Agerpres.

Sindicatul nu este de acord cu propunerile celui mai mare producător auto din Europa.

„Board-ul executiv al VW îşi înjunghie pe la spate angajaţii. Va fi un conflict dur, profund, de lungă durată, care va avea efecte semnificative asupra companiei”, a spus negociatorul-şef din partea sindicatului, Thorsten Groeger.

Relaţiile dintre conducere şi sindicat, care are o influenţă semnificativă conform structurii Volkswagen, sunt tensionate după ce directorul general Oliver Blume a extins programul de restructurare, care include planuri de a desfiinţa 100.000 de locuri de muncă.

Angajaţii ameninţă cu greve începând din ianuarie, după ce Volkswagen încheie aproape toate acordurile salariale cu sindicatul.

Discuţiile despre salariile angajaţilor Volkswagen vor începe marţi în oraşul german Emden, unde se află una dintre cele patru fabrici ale companiei care ar putea fi închisă în jurul anului 2030, ca parte a restructurării.

Sindicatul IG Metall, în schimb, solicită majorarea salariilor cu 5%, citând creşterea costului vieţii. Conform sindicatului, angajaţii Volkswagen nu au mai beneficiat de o majorare a salariilor din mai 2024.

Actualul contract colectiv de muncă se aplică celor aproximativ 130.000 de angajaţi de la fabricile germane din Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hanover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg şi Zwickau.

Producătorii auto germani sunt sub presiunea rivalilor chinezi low-cost, cum ar fi BYD, care şi-au majorat rapid cota de piaţă în Europa, ajungând la un nivel de peste 10%.