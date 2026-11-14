„Dacă NATO nu ar exista - adică, dacă alianţa nu ar fi jucat şi nu ar continua să joace rolul pe care l-a avut - securitatea în Europa ar fi, probabil, mult mai solidă", a afirmat Zaharova ca răspuns la criticile aduse apelurilor Moscovei privind o reorganizare a arhitecturii de securitate europene, scrie Agerpres.

„NATO este tocmai acea organizaţie care - am putea spune, ca o măsea stricată - a slăbit sistemul imunitar al Europei, al părţii sale occidentale, al Europei Centrale şi, de fapt, al întregii lumi, solicitând şi consumând o cantitate colosală de resurse pentru măsuri de reacţie", a spus ea.

Zaharova a reacţionat la o declaraţie a cancelarului german Friedrich Merz, potrivit agenţiei ruse de presă TASS.

Merz a afirmat că nu este necesar să se discute cu Rusia chestiuni legate de o arhitectură de securitate europeană.

„Nu trebuie să discutăm despre asta - ea există deja", a spus Merz.

Liderii europeni au respins recent propunerea Moscovei, în cadrul unui summit desfăşurat la Dublin.