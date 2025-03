Sharon Stone împlinește 67 de ani. Imagini de colecție cu diva de la Hollywood. Cele mai incendiare apariții ale actriței

De-a lungul decadelor, Stone s-a impus ca un simbol al eleganței, talentului și forței feminine, lăsând o amprentă de neșters asupra cinematografiei mondiale.

Sharon Stone, de la model la actriță de Hollywood

Născută pe 10 martie 1958 în Meadville, Pennsylvania, Sharon Vonne Stone s-a remarcat încă de la o vârstă fragedă. După ce a câștigat titlul de Miss Crawford County, a fost încurajată să urmeze o carieră în modeling, mutându-se la New York și lucrând cu renumita agenție Ford Modeling. Totuși, adevărata sa chemare a fost actoria, iar debutul său pe marele ecran a venit inevitabil.

Primii ani ai carierei sale au fost marcați de roluri în filme precum Stardust Memories (1980) și Deadly Blessing (1981). Totuși, marea sa oportunitate a venit în 1990, când a jucat în Total Recall alături de Arnold Schwarzenegger. Filmul a fost un succes de box-office, dar adevărata consacrare a venit cu Basic Instinct (1992), unde rolul lui Catherine Tramell a transformat-o într-un sex-simbol al anilor '90.

Dacă Basic Instinct i-a adus celebritatea internațională, Casino (1995) i-a confirmat statutul de actriță de top. Interpretarea personajului Ginger McKenna în filmul regizat de Martin Scorsese i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar. De-a lungul anilor, Stone a continuat să joace în filme de succes precum Sliver (1993), The Specialist (1994), The Quick and the Dead (1995), Alpha Dog (2006) și The Disaster Artist (2017).

Dincolo de filmele de cinema, Sharon Stone s-a remarcat și în televiziune. A avut apariții memorabile în The Practice (2004) și Law & Order: Special Victims Unit (2010), primind un premiu Emmy pentru prestația sa din The Practice. Mai recent, a apărut în seriale de succes precum Mosaic (2017) și Ratched (2020).

În plus, Sharon Stone a scris istorie la Premiile Oscar nu doar prin prezența sa impecabilă, ci și prin alegerile sale vestimentare îndrăznețe. Una dintre cele mai iconice apariții ale actriței a fost la gala din 1998, când a sfidat convențiile modei de pe covorul roșu purtând o combinație inedită: o cămașă albă simplă de la Gap, asortată cu o fustă lungă, elegantă, semnată Vera Wang.

Ea nu este doar o actriță talentată. Sharon Stone este dedicată cauzelor umanitare. A fost activă în lupta contra HIV/SIDA și a susținut numeroase organizații caritabile. De asemenea, a fost distinsă cu titlul de Ofițer al Ordinului Artelor și Literelor într-o recunoaștere a contribuțiilor sale culturale.

Sharon Stone continuă să impresioneze nu doar prin talentul său actoricesc, ci și prin acțiuni filantropice și artistice remarcabile. Recent, actrița Sharon Stone a deschis ușile casei sale pentru a găzdui victimele incendiilor devastatoare din Los Angeles, oferindu-le un refugiu în momente de cumpănă.

Pe plan artistic, Sharon Stone și-a făcut debutul în lumea picturii cu prima sa expoziție personală, intitulată "Totem", la Galerie Deschler din Berlin. Expoziția, deschisă în 2024, a prezentat 12 lucrări inedite, apreciate de critici și public deopotrivă.

Apariții de colecție - Momentul emblematic al lui Sharon Stone din „Basic Instinct”

Una dintre cele mai memorabile apariții ale lui Sharon Stone este, fără îndoială, scena interogatoriului din Basic Instinct (1992). În acea secvență iconică, Stone poartă celebra rochie albă, scurtă și fără mâneci, și își încrucișează picioarele într-un gest care a devenit instantaneu legendar. Momentul a șocat și fascinat publicul, consolidând statutul său de simbol al cinematografiei și al seducției la Hollywood.

Această scenă nu doar că a marcat cariera actriței, dar a rămas una dintre cele mai discutate și reinterpretate secvențe din istoria filmului. Stilul ei impecabil, atitudinea provocatoare și magnetismul natural au transformat acest moment într-un reper cultural.

