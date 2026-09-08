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Un șofer a rămas fără mașină, un Lamborghini Huracan de 277.000 de euro, în Marea Britanie. Care este motivul

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Un Lamborghini Huracan, evaluat la 238.000 de lire sterline (277.000 de euro), a fost confiscat de poliția din Essex după ce ar fi fost condus periculos pe străzile din Southend, Marea Britanie. 

autor
Mihaela Ivăncică

Supermașina circula cu o viteză despre care polițiștii suspectează că depășea de peste două ori limita legală, scrie The Guardian.

Mașina a fost confiscată în baza unor prevederi legale înăsprite recent în Marea Britanie pentru a combate conducerea antisocială și periculoasă.

Lamborghini-ul, confiscat după o sesizare privind condusul periculos

Poliția din Essex a confiscat Lamborghini-ul Huracan sâmbătă după-amiază, după ce a primit informații potrivit cărora mașina era condusă periculos în Southend.

Potrivit polițiștilor, viteza vehiculului ar fi fost de peste două ori mai mare decât limita legală.

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„Conducerea antisocială poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și poate provoca neplăceri locuitorilor”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. „Siguranța comunităților noastre va fi întotdeauna prioritatea noastră și vom lua măsuri împotriva celor care pun în pericol siguranța celorlalți.”

Mașina poate valora aproape 240.000 de lire

Platforma online de vânzări AutoTrader estimează valoarea de retail a unui Lamborghini Huracan la 238.195 de lire sterline (aproximativ 277.000 de euro), în funcție de model.

Vehiculul a fost confiscat în baza articolului 59 din Police Reform Act, legislație înăsprită la începutul acestui an.

Noile prevederi permit poliției să confiște imediat un vehicul care provoacă sau este susceptibil să provoace alarmă, suferință sau neplăceri publicului.

Anterior, șoferii primeau un avertisment, iar mașina putea fi confiscată doar dacă aceștia erau implicați într-un alt incident de conducere antisocială în următoarele 12 luni.

Polițiștii pot în continuare să decidă, la discreția lor, dacă emit un avertisment. De asemenea, legea le permite să oprească și să confiște vehicule sau să pătrundă în spațiile în care consideră că acestea sunt ținute și să „folosească forța rezonabilă atunci când este necesar”.

Printre situațiile care pot duce la confiscarea unui vehicul se numără rotirea intenționată a roților și accelerările bruște cu pierderea aderenței, derapajele în spații publice, cursele în zone rezidențiale și accelerarea repetată a motorului „care provoacă neplăceri”, a precizat purtătorul de cuvânt al poliției din Essex.

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Sursa: The Guardian

Etichete: lamborghini, sofer, Marea Britanie,

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