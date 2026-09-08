Un șofer a rămas fără mașină, un Lamborghini Huracan de 277.000 de euro, în Marea Britanie. Care este motivul

Supermașina circula cu o viteză despre care polițiștii suspectează că depășea de peste două ori limita legală, scrie The Guardian.

Mașina a fost confiscată în baza unor prevederi legale înăsprite recent în Marea Britanie pentru a combate conducerea antisocială și periculoasă.

Lamborghini-ul, confiscat după o sesizare privind condusul periculos

Poliția din Essex a confiscat Lamborghini-ul Huracan sâmbătă după-amiază, după ce a primit informații potrivit cărora mașina era condusă periculos în Southend.

Potrivit polițiștilor, viteza vehiculului ar fi fost de peste două ori mai mare decât limita legală.

„Conducerea antisocială poate reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și poate provoca neplăceri locuitorilor”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. „Siguranța comunităților noastre va fi întotdeauna prioritatea noastră și vom lua măsuri împotriva celor care pun în pericol siguranța celorlalți.”