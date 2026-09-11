Un nevăzător care a luat mașina partenerei sale după o ceartă și a condus 240 de kilometri noaptea, sub influența alcoolului, a evitat o pedeapsă cu închisoarea cu executare, relatează ITV News, citează Tnlive.

Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, a fost observat conducând un Vauxhall Meriva pe autostrada M6, în direcția nord, la nord de Carlisle, în primele ore ale zilei de 29 iunie. Parcursese aproximativ 240 de kilometri de la locuința sa din Huddersfield când un polițist a văzut mașina virând spre banda de urgență și traversând carosabilul.

Un polițist l-a oprit pe Hall, care a fost ulterior testat cu etilotestul la fața locului.

Când a fost întrebat cum a reușit să parcurgă o distanță atât de mare, el le-a spus polițiștilor că, deși își pierduse cea mai mare parte a vederii în urmă cu doi ani, încă putea vedea luminile. Prin urmare, s-a folosit de luminile de frână ale vehiculelor din fața sa pentru a se orienta pe drum. Dizabilitatea sa nu a fost observată de angajații benzinăriilor unde bărbatul a oprit pentru a alimenta.

Nevăzător de doi ani și fără permis de conducere

Tribunalul din Kirklees a aflat că Hall era înregistrat ca nevăzător de doi ani, nu avea permis de conducere și luase mașina partenerei sale fără permisiune.

Din Huddersfield, în apropiere de Manchester, Hall intenționa să călătorească în Scoția pentru a scăpa de problemele cu partenera sa și de cele financiare.

„Se simțea captiv în propria casă și voia să ajungă cât mai departe posibil de viața sa de până atunci. Era un om aflat în criză, care a luat o decizie pripită în acel moment de criză”, a explicat în instanță avocata lui Hall, Adele Graham.

Hall, care a ajuns la tribunal cu un baston și purtând ochelari de culoare închisă, pledase anterior vinovat pentru conducere periculoasă, furtul unui vehicul fără consimțământ, conducere sub influența alcoolului și conducere fără asigurare și fără permis.

Bărbatul a primit o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare

Instanța, ținând cont de antecedentele lui Hall, l-a condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei timp de 18 luni, pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis. De asemenea, a primit o interdicție de a conduce timp de trei luni pentru conducere sub influența alcoolului și o interdicție de a conduce timp de un an.