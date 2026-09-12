Femeia a sunat la 112 pentru a cere ajutor, însă, până la sosirea poliţiştilor, unchiul băiatului îl transportase deja pe acesta la spital, potrivit Agerpres.

"La data de 12.09.2026, în jurul orei 10:24, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi, prin apelul 112, de o femeie, cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 4 ani, se află în stare de inconştienţă la domiciliu, solicitând intervenţia unui echipaj medical. La faţa locului s-au deplasat poliţişti de siguranţă publică din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu - Biroul de Ordine Publică, împreună cu echipa operativă constituită la nivelul subunităţii, constatând că minorul fusese deja transportat la spital de unchiul său. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în jurul orei 10:20, în timp ce minorul, în vârstă de 4 ani, se afla în supravegherea bunicii, la domiciliul acesteia, din municipiul Târgu Jiu, acesta ar fi fost lovit la nivelul capului de un dulap, care ar fi căzut peste el, în mod accidental", a transmis IPJ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.