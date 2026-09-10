De asemenea, bărbatul de 35 de ani, din localitatea Independenţa, judeţul Galaţi, ar fi publicat o imagine cu o explozie nucleară însoţită de mesajul „NUKE THEM ALL”, cu referiri la anumite state şi populaţii, ar fi aprobat efectele Holocaustului, ar fi elogiat regimul nazist şi şi-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă, scrie News.ro.

Bărbatul a fost reținut de polițiști

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi informează, joi, că la data de 9 septembrie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au reâinut pentru 24 de ore un bărbat de 35 de ani, din localitatea Independenţa, judeţul Galaţi, cercetat într-un dosar penal privind incitarea la violenţă, ură sau discriminare, distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic de materiale rasiste şi xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi crime de război, utilizarea în public a simbolurilor fasciste, aprobarea în mod evident, prin orice mijloace, în public a Holocaustului, ori a efectelor acestuia, prin intermediul unui sistem informatic.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 19 – 20 iunie 2025, acesta ar fi utilizat un cont de pe o platformă de socializare pentru a publica mesaje, comentarii, imagini şi reprezentări grafice prin care ar fi fost exprimate idei de anihilare, inferiorizare şi dezumanizare a unor persoane sau categorii de persoane, pe criterii de naţionalitate, etnie ori religie. De asemenea, ar fi publicat o reprezentare grafică a unei explozii nucleare, însoţită de mesajul „NUKE THEM ALL” şi de referiri la mai multe state şi populaţii, precum şi materiale prin care ar fi promovat idei fasciste şi rasiste, ar fi elogiat regimul nazist şi ar fi transmis mesaje antisemite”, precizează sursa citată.

Totodată, adaugă anchetatorii, acesta ar fi pus la dispoziţia publicului o fotografie în care apare efectuând salutul nazist şi ar fi publicat mesaje prin care ar fi aprobat efectele Holocaustului şi şi-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă.

Bărbatul va fi prezentat procurorilor

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Galaţi, urmând ca, la data de 10 septembrie 2026, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de acesta, cercetările fiind continuate sub coordonarea unităţii de parchet competente.