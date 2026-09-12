Omar Hayssam, eliberat vineri din penitenciar, a fost luat în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României, acesta aflându-se în prezent sub pază şi supraveghere permanentă în cadrul unei unităţi spitaliceşti, unde primeşte îngrijirile medicale necesare, scrie Agerpres.

Acesta a fost preluat vineri, după eliberarea din închisoare, de către poliţiştii de imigrări. Aceştia efectuează verificările necesare, având în vedere că Hayssam nu deţine cetăţenia română şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul României.

''Faţă de cetăţeanul străin a fost dispusă măsura luării în custodie publică pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României. Având în vedere starea sa de sănătate, măsura se execută în prezent sub pază şi supraveghere permanentă în cadrul unei unităţi spitaliceşti, unde primeşte îngrijirile medicale necesare. La finalizarea internării medicale, persoana va fi transferată într-un centru de cazare al Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea procedurilor, în vederea returnării'', se arată într-un comunicat al IGI.

Condamnările lui Omar Hayssam însumează 65 de ani de închisoare. A executat 11

Potrivit unor surse judiciare, persoana la care face referire IGI este Omar Hayssam. Tribunalul Ilfov a decis, vineri, eliberarea condiţionată din închisoare a sirianului Omar Hayssam, care executa o condamnare de 24 ani.

Acesta are mai multe condamnări la activ:

* 24 de ani în dosarul "Manhattan", în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice;

* 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor în Irak;

* 16 ani de închisoare în dosarul "Volvo Truck";

* 3 ani de închisoare în dosarul "Foresta Nehoiu";

* 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.