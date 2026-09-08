Planul lor a fost însă dat peste cap după ce polițiștii au observat o mașină care circula haotic prin oraș, relatează Tagesanzeiger.

În timpul unei acțiuni desfășurate în Winterthur, poliția cantonală din Zürich a observat un autoturism cu numere de înmatriculare din afara cantonului, care circula haotic pe străzile orașului.

Polițiștii au urmărit mașina și au observat doi bărbați coborând într-o zonă rezidențială.

Unul dintre bărbați s-ar fi uitat în jurul proprietății, în timp ce celălalt a sunat la sonerie și s-a prezentat drept un muncitor care trebuia să verifice instalația electrică.

Acesta ar fi reușit să pătrundă în mai multe locuințe, de unde ar fi furat bunuri de valoare.

Polițiștii au oprit mașina în localitatea învecinată. Cei trei ocupanți, cetățeni români în vârstă de 23, 26 și 29 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de furt.

Asupra lor au fost găsite și confiscate ceasuri și bijuterii.

Poliția cantonală din Zürich, în colaborare cu parchetul competent, investighează desfășurarea exactă a faptelor.

Instanța a dispus ca toți cei trei suspecți să fie plasați în arest preventiv.