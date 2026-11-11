A cumpărat un avion Boeing cu 4.000 de lire și l-a îngropat în curte. Ce planuri are un britanic în grădina casei sale

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din Marea Britanie a cumpărat un avion Boeing 737 de pe Facebook Marketplace, cu 4.000 de lire sterline (circa 5.000 de euro) și l-a îngropat în grădina casei sale, scrie BBC.
Astfel, el vrea să transforme fuzelajul avionului scos din uz într-un spațiu subteran de relaxare, care va fi conectat la încăperile și tunelurile pe care le construiește de mai mulți ani sub proprietatea sa din comitatul Derbyshire, Anglia. (FOTO AICI)
Pentru a putea aduce avionul în grădină, bărbatul a apelat la o macara de mari dimensiuni. Fuzelajul a fost coborât într-o groapă special amenajată, cu ajutorul a cinci voluntari.
Operațiunea a avut loc pe 20 octombrie și a fost filmată de Billings, care documentează proiectele sale pe canalul de YouTube „Tornado Dave”.
Britanicul a povestit că a descoperit avionul pe Facebook Marketplace. Ideea i-a venit după ce a discutat despre achiziție cu prietenii, iar fiul său, pasionat de avioane, l-a încurajat să îl cumpere. Soția sa a fost inițial mai greu de convins, întrebându-se de ce ar da bani pe ceea ce părea doar o bucată de metal vechi.
Avionul este un Boeing 737-500 care a aparținut companiei aeriene Bmibaby. A fost construit în 1993 și a efectuat ultimul zbor în 2013.
Fuselajul avionului va fi transformat într-un spațiu de relaxare, dotat cu electricitate, toaletă și aparate de jocuri, accesibil printr-un lift ascuns într-o cabină telefonică. Acesta va face parte dintr-o rețea de tuneluri și încăperi subterane, pentru care britanicul a investit deja peste 50.000 de lire sterline. Billings spune că locul ar putea servi și drept adăpost în cazul unui conflict major, deși proiectul este, în principal, un hobby destinat familiei și prietenilor. El speră să finalizeze lucrările până în februarie.