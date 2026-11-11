A cumpărat un avion Boeing cu 4.000 de lire și l-a îngropat în curte. Ce planuri are un britanic în grădina casei sale

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din Marea Britanie a cumpărat un avion Boeing 737 de pe Facebook Marketplace, cu 4.000 de lire sterline (circa 5.000 de euro) și l-a îngropat în grădina casei sale, scrie BBC.

Astfel, el vrea să transforme fuzelajul avionului scos din uz într-un spațiu subteran de relaxare, care va fi conectat la încăperile și tunelurile pe care le construiește de mai mulți ani sub proprietatea sa din comitatul Derbyshire, Anglia. (FOTO AICI)

Pentru a putea aduce avionul în grădină, bărbatul a apelat la o macara de mari dimensiuni. Fuzelajul a fost coborât într-o groapă special amenajată, cu ajutorul a cinci voluntari.

Operațiunea a avut loc pe 20 octombrie și a fost filmată de Billings, care documentează proiectele sale pe canalul de YouTube „Tornado Dave”.